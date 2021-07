Očkovaní budú mať čo najväčšie výnimky, potvrdil Lengvarský. Tretej vlne sa nevyhneme, je za dverami

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. Od pondelka 19. júla budú všetky okresy zelené. Trend v nemocniciach je stále klesajúci, čo je veľmi dobrá správa.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nepovedal, ako bude Slovensko po rozhodnutí ústavného súdu postupovať. Chce si počkať na oficiálne vyjadrenie súdu, ktoré sa očakáva dnes. “Informovať budeme, keď budú komplexné informácie”, povedal Lengvarský. Výnimky pre očkovaných by však mali byť čo najväčšie.

Opatrenia, ktoré platili do teraz spomalili podľa ministra šírenie variantu delta, ktorý má u nás zastúpenie 17 %, no je to z malého množstva. Opatrenia, ktoré na hraniciach budú však budú miernejšie, potvrdil Lengvarský. “Tí, ktorí odcestovali sa nemusia báť,” povedal. Tretej vlne sa nevyhneme, vláda sa opatreniami snažila čo najviac vírus spomaliť, čo sa aj podarilo. V celej Európe je rastúci trend prípadov, import zo zahraničia sa očakáva v týchto dňoch.

“Vývoj v okolitých krajinách je pre nás varovaním,” reagoval na vývoj situácie v okolitých krajinách minister. Ako ďalej uviedol, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR stále nedostalo financie na očkovaciu kampaň. Podľa Lengvarského však pracujú aj na iných modeloch kampane. Tiež reagoval na protesty niektorých občanov proti lekárom, bude ich monitorovať polícia.

Počty pozitívnych prípadov majú prvýkrát po dlhšom čase trend rastu. Ten je však zatiaľ mierny a pravdepodobne súvisí s importom prípadov zo zahraničia pri návrate z dovoleniek. Počet hospitalizovaných pacientov však naďalej klesá, ventilovaných je už menej ako 10 ľudí.

Tretej vlne sa nevyhneme

Podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz Mateja Mišíka sú alarmujúce údaje zo zahraničia, najmä z Holandska. Zhruba tisíc ľudí sa nakazilo novým typom koronavírusu na festivale v holandskom Utrechte. Podľa tamojších úradov môže počet infikovaných ešte stúpať. Na dvojdňovom festivale Verknipt sa zúčastnilo celkovo 20 000 ľudí. Podľa holandskej tlačovej agentúry ANP sa už počas prvého dňa podujatia nakazilo 448 návštevníkov.

Mišík zdôraznil, že očkovanie je jedinou cestou, ako sa ochrániť pred 3. vlnou a variantom delta, ktorý sme už detekovali aj na Slovensku. Na západe Slovenska zaočkovanosť dosahuje okolo 70 %, mnohé okresy sú na tom však horšie. U ľudí nad 50 rokov je niekde zaočkovanosť aj nižšia ako 50 %.

V zelených okresoch sú opatrenia mierne, reštaurácie sú bez obmedzení, hromadné podujatia majú relatívne vysokú kapacitu. Opatrenia sú však na mieste, pretože postupnému importu zo zahraničia sa nevyhneme. Od pondelka 19. júla sú všetky okresy zelené.

COVID automat na budúci týždeň

Monitoring (zelená fáza):