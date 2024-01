Len za 13 centov sa predávajú domy v obľúbenom Chorvátsku: Stačí splniť tieto podmienky, nie je v tom žiadny háčik

Z času na čas sa objaví zaujímavá ponuka na predaj nehnuteľností v obľúbených turistických destináciách za symbolické ceny. Na jednu z nich upozornil český portál TN. Domček v Chorvátsku môže byť váš len za pár centov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dedinka Legrad sa rozhodla prilákať nových obyvateľov veľmi atraktívnou ponukou. Zabudnite na všetky ponuky za 1 euro. Domy sa tu predávajú len za 13 centov.

Ak ste si však predstavovali idylické prostredie pri mori, asi zostanete sklamaní. Legrad sa nenachádza na pobreží Jadranu, leží pri hraniciach s Maďarskom.

Láka mladých ľudí

To však nič nemení na tom, že skráti vašu cestu k moru. Napríklad, z Legradu do Rijeky trvá cesta autom len tri hodiny. Pred kúpou však ľudia musia myslieť na to, že v tomto prípade nemá ísť o ich „letné“ sídlo, ale mali by sa sem presťahovať.

O tejto lukratívnej ponuke informoval chorvátsky web Danica, ktorý spomína, že miestny starosta chce týmto spôsobom oživiť obec. A vďaka tejto ponuke si tu už našlo domov veľa mladých ľudí.

Treba splniť niekoľko podmienok

Ľudia, ktorí majú o takúto nehnuteľnosť záujem a chcú začať nový život na tomto mieste, musia splniť niekoľko podmienok. Domy si môžu kúpiť buď manželia alebo páry mladšie ako 45 rokov a s čistým registrom trestov. Je veľkým plusom, ak majú deti alebo vykonávajú prácu v odbore, v ktorom je zamestnancov nedostatok, čím môžu byť veľkým prínosom pre obec.

Celkovo ide o podmienky, ktoré je jednoduché splniť a o žiadnych „háčikoch“ sa v tomto prípade nehovorí. Možno aj preto sa sem už presťahovalo približne 50 rodín, čo Legradu prinieslo 120 nových obyvateľov. Práve preto chce v predaji domov za 13 centov pokračovať.