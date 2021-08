Len 8-ročnému chlapcovi z Pakistanu hrozí trest smrti. Mal sa pomočiť v knižnici plnej svätých kníh

Len 8-ročný chlapec bol zadržiavaný v policajnej väzbe na východe Pakistanu po tom, čo bol obvinený z rúhania. Hrozí mu trest smrti za to, že sa pred mesiacom úmyselne vymočil na koberec v knižnici, kde sú uložené náboženské knihy. Prípad vyvolal vlnu znepokojenia nielen v Pakistane, ale i v ostatných krajinách sveta.

O otrasnom prípade odsúdenia len 8-ročného hinduistického chlapca z Pakistanu informoval web denníka The Guardian. Chlapec, ktorého meno redakcia nezverejnila, sa mal pred mesiacom vymočiť na koberec v knižnici plnej svätých kníh. Odsúdený bol za rúhanie, za čo môže dostať pokojne aj trest smrti. Zároveň ide o vôbec najmladšieho obvineného z toho činu v Pakistane.

Za rúhanie mu hrozí trest smrti

Rodina obvineného chlapca je aktuálne na úteku a skrýva sa. Rovnako tak spravili aj ďalší členovia hinduistickej komunity z konzervatívnej štvrte Rahim Yar Khan v Pandžábe po tom, čo minulý týždeň dav moslimov napadol hinduistický chrám, keď chlapca prepustili na slobodu po zložení kaucie. Ako The Guardian uvádza, v súvislosti s týmito útokmi bolo už zadržaných 20 ľudí.

Ako niekto blízky z rodiny redakcii uviedol, chlapec ani len nerozumie, prečo bol zatknutý a držaný týždeň vo väzbe. Neuvedomuje si, čo spravil a vykonal, a mnohí sa nazdávajú, že nešlo o úmysel a chlapec sa na mieste nepomočil naschvál.

Po prepustení 8-ročného obvineného chlapca nastali v tamojšej oblasti nepokoje a moslimovia začali útočiť na členov hinduistickej komunity. Mnohí preto utiekli a nechcú sa do svojich domovov vrátiť.

Najmladší odsúdený

Obvinenie z rúhania pobúrilo a šokovalo viacerých právnických expertov. Tvrdia, že ide o bezprecedentný krok, keďže v Pakistane nebol nikto v tak mladom veku za rúhanie obvinený. The Guardian ale pripomína, že v minulosti proti náboženským menšinám boli zákony o rúhaní úmyselne a neúmerne využívané. A to aj napriek tomu, že od zavedenia trestu smrti za rúhanie v roku 1986 neboli vykonané žiadne popravy. Na podozrivých z rúhania ale často útočia rozvášnené davy. To sa stalo aj v tomto prípade po prepustení chlapca na slobodu.

Hinduistickí obyvatelia na východe Pakistanu sa teraz boja vrátiť naspäť do svojich domovov. Právnickí experti aj mnohí aktivisti za ľudské práva žiadajú okamžité zbavenie obvinení 8-ročného chlapca.

Útoky na hinduistov sa stupňujú

„Žiadam, aby boli obvinenia tohto chlapca okamžite stiahnuté a vyzývam vládu, aby zaistila bezpečnosť rodiny a osôb, ktoré boli nútené utiecť,“ uviedol ľudskoprávny aktivista Kapil Dev. Ako ďalej dodal, útoky na hinduistické chrámy sa v posledných rokoch neustále stupňujú. Poukázal tiež na zhoršujúcu sa úroveň extrémizmu a fanatizmu. „Zdá sa, že nedávne útoky sú novou vlnou prenasledovania hinduistov,“ dodal.

Internet už zaplavili videá, ktoré kolujú najmä na sociálnych sieťach, na ktorých sú útoky moslimov na hinduistické chrámy zaznamenané. Na nich je vidieť, ako rozzúrený dav útočil železnými tyčami a palicami na chrám. Jedno z videí si môžete pozrieť nižšie.