Legendárny seriál sa po 30 rokoch vráti na obrazovky: Úspech mal v 125 krajinách vrátane Slovenska, mnohí s ním vyrastali

Po viac ako 30 rokoch sa na obrazovky vráti slávny seriál, ktorý si získal fanúšikov po celom svete. Napínavé prípady, jedinečné vyšetrovanie a hlavný hrdina, ktorý sa preslávil nielen svojou inteligenciou, ale aj nezameniteľným šarmom — to všetko čaká divákov v nových epizódach.

Ako píše web Mediálne, viac ako tri desaťročia po svojom prvom uvedení, sa kultový seriál Komisár Rex vráti na televízne obrazovky. Rakúska televízia ORF v spolupráci s nemeckou stanicou Sat.1 oznámila, že už túto jar sa začne nakrúcanie šiestich nových celovečerných epizód, ktoré nadviažu na pôvodnú rakúsku verziu seriálu.

Fenomén, ktorý dobyl svet

Seriál Komisár Rex mal svoju premiéru v roku 1994 a rýchlo sa stal jedným z najpopulárnejších detektívnych programov 90. rokov minulého storočia. V centre diania bol inteligentný nemecký ovčiak, ktorý svojimi schopnosťami pomáhal riešiť zločiny a zároveň si získaval srdcia divákov vtipnými kúskami — napríklad, kradnutím žemlí so salámou.

Pôvodná séria sa vysielala do roku 2004, pričom bola distribuovaná do 125 krajín vrátane Slovenska. Hoci bol seriál pre slabšiu sledovanosť ukončený, v roku 2008 vzniklo talianske pokračovanie pod názvom Návrat komisára Rexa, ktoré sa odohrávalo v Ríme až do roku 2015.

Markíza natočila slovenského Rexa

Na Slovensku sa Rex tešil veľkej obľube, pričom v roku 2017 televízia Markíza dokonca pripravila vlastnú adaptáciu s hercom Jurajom Bačom, ktorá však nezožala úspech a skončila už po prvej sérii.

Nostalgický návrat do Viedne

Nové epizódy sľubujú kombináciu nostalgie a moderného prístupu k detektívnemu žánru. Tvorcovia dúfajú, že sa im podarí nadviazať na úspech pôvodného seriálu a opäť prilákať fanúšikov legendárneho štvornohého vyšetrovateľa.