Legendárny boxer Mike Tyson prehral s viac ako o polovicu mladším influencerom: Netflix počas zápasu zlyhal na plnej čiare

Legendárnemu americkému boxerovi Mikeovi Tysonovi návrat do profesionálneho ringu po takmer 20 rokoch nevyšiel. Päťdesiatosemročný bývalý šampión v ťažkej váhe prehral v noci na sobotu v texaskom Arlingtone s influencerom Jakeom Paulom jednomyseľným rozhodnutím arbitrov na body.

Článok pokračuje pod videom ↓

Duel sa uskutočnil na osem dvojminútových kôl a o viac ako tridsať rokov mladší Paul v ňom mal od tretieho kola navrch. V prvých dvoch kolách síce Tyson zdvíhal divákov zo sedačky a predviedol niekoľko nebezpečných kombinácií, no od spomínaného tretieho kola už neukázal nič. Mal veľmi ťažké nohy a miestami to vyzeralo, že ho Paul dokonca šetrí. Všetci traja rozhodcovia mu napokon prisúdili víťazstvo (na body 80:72, 79:73 a 79:73).

Tyson nemal šancu

„Som šťastný. Bolo to náročné, no presne také som to očakával. Mike je legenda, jeden z najväčších boxerov v histórii. Bolo pre mňa cťou súperiť s ním. Rád som sám sebe dokázal, že na to mám. Pred duelom ma trochu trápilo poranené koleno, ale teraz sa na to nechcem vyhovárať,“ povedal Paul, ktorý si vylepšil bilanciu na 11-1.

Tyson sa predtým v profesionálnom súboji naposledy predstavil v júni 2005, keď prehral s Kevinom McBrideom. Jeho súčasná bilancia je 50 víťazstiev a sedem prehier. „S výkonom som absolútne spokojný. Vedel som, že Paul je dobrý súper. Nikomu som nepotreboval nič dokazovať, iba sám sebe,“ uviedol podľa DPA Tyson, ktorý nevylúčil možné pokračovanie kariéry.

„Neviem, či to bol môj posledný súboj. Bude záležať na situácii. Nemyslím si, že bol posledný,“ dodal Tyson a naznačil, že v budúcnosti by sa mohol v ringu postaviť proti Paulovmu staršiemu bratovi Loganovi.

Okrem Tysona však prehral aj samotný Netflix, ktorý športovú udalosť netradične vysielal. Zrejme sa na veľké množstvo divákov nepripravil dostatočne a mnohým zápas vôbec nešiel alebo sekal. O piatej hodine, kedy mal začať hlavný zápas, bolo na stránke Downdetector nahlásených takmer 100-tisíc problémov, no skutočné číslo bude zrejme oveľa vyššie.