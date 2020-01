Lady Gaga nie je jediná hviezda: Poznáte staršie adaptácie filmu A Star Is Born?

Jedným z nich bol aj film Zrodila sa hviezda (A Star Is Born). Ten zaujal nielen skvelou hudbou, ale aj hereckým obsadením – hlavné postavy si totiž zahrali speváčka Lady Gaga, vlastným menom Stefanie Germanotta a herec Bradley Cooper. Vedeli ste však, že film má niekoľko starších adaptácií? Toto by ste o nich mali vedieť.

Hviezda sa zrodila hneď niekoľkokrát

Film Zrodila sa hviezda je romantický, no má v sebe dostatok drámy na to, aby udržal diváka v strehu takmer po celý čas. Režisérom filmu je muž, ktorý si zároveň zahral aj jednu z hlavných postáv – Bradley Cooper, a zdá sa, že herectvo nie je jeho jediným talentom. Jeho debutové dielo Zrodila sa hviezda sa totiž skutočne vydarilo. Cooper si vo filme zahral country speváka, Jacksona Mainea, ktorý je práve na vrchole svojej kariéry. Nedarí sa mu však tak, ako by si prial, keďže život mu komplikujú zdravotné problémy, depresia a alkohol.

Jedného večera však začuje spievať mladú Ally (Lady Gaga) a objaví v nej nielen talentovanú speváčku, ale aj svoju životnú lásku. Ich vzťah je však búrlivý a čím viac Ally stúpa ku hviezdam, tým viac sa Jacksonov život ocitá v troskách.

Prvý film bol natočený ešte v roku 1937

Aj keď Cooperov film zožal nemalú slávu a dokonca aj niekoľko oscarových nominácií a ocenení, zďaleka nejde o prvú adaptáciu tohto námetu. Film Zrodila sa hviezda bol pôvodne natočený ešte v roku 1937 a režisérmi tohto diela boli William A. Wellman a Jack Conway. Hlavné postavy filmu si zahrali Janet Gaynor a Fredric March. Ako uvádza portál ČSFD, cieľom tvorcov bolo vytvoriť akýsi modernizovaný príbeh o Popoluške, pričom ako inšpirácia poslúžilo aj skutočné dianie v Hollywoode.

Čo sa deja týka, od filmu z roku 2018 sa príliš nelíši – kým jedna hviezda žiari čoraz jasnejšie, tá druhá postupne vyhasína. Rozdiel spočíva v tom, že v staršom z diel sú v hlavnej úlohe herci, nie speváci. Snom Esther Victorie Blodgettovej je stať sa herečkou, jej rodina ju v tom však príliš nepodporuje, okrem starkej, ktorá jej dá všetky svoje úspory, aby mohla do Hollywoodu ísť aj napriek neprajníkom.

Esther sa v Hollywoode nedarí a agentúra ju odmietne so slovami, že nemá šancu stať sa hviezdou. Všetko sa zmení, keď stretne zbožňovaného herca Normana Mainea. Vďaka nemu Esther získa rolu svojich snov, s Normanom to však najmä kvôli alkoholu ide dolu vodou. Napriek úskaliam sa však Esther a Norman do seba zamilujú a po svadbe Norman prisľúbi, že sa alkoholu vzdá. Svoj sľub však nedokáže dodržať a po niekoľkých pokusoch o liečbu sa napokon utopí v Pacifiku.

Kým jedna hviezda žiari, druhá vyhasína

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1954 sa film dočkal novej adaptácie, tentoraz v hlavnej úlohe s Judy Garlandovou a Jamesom Masonom. Režisérom diela bol George Cukor a James sa zhostil úlohy herca v matiné Normana Mainea, ktorý bol na vrchole svojej kariéry a bol všetkými obdivovaný. Opäť sa stretávame aj s Esther Blodgettovou, ktorá spieva s kapelou a Norman objaví jej skrytý herecký talent. Podobne ako v prvom filme, Esther a Norman sa zamilujú a vezmú sa, do cesty ich šťastiu však opäť vstupuje alkohol. Esther sa však nevzdáva a pre Normana je ochotná vzdať sa svojej kariéry. Keď to Norman začuje, neznesie pomyslenie na to, čo všetko zapríčinil a spácha samovraždu, utopí sa v oceáne.

Ďalšia adaptácia filmu Zrodila sa hviezda vznikla v roku 1976 v réžii Franka Piersona, v ktorej zahviezdili Barbra Streisand a Kris Kristofferson. Hlavnou postavou je tentoraz John Norman Howard, rocková hviezda so sklonmi k sebadeštrukcii. John príde na jeden zo svojich koncertov opitý a po niekoľkých pesničkách odchádza do baru, kde začuje spievať Esther Hoffmanovú. Esther mu pomôže uniknúť z barovej bitky a pozve ho k sebe k sebe domov. Kvôli svojmu správaniu je však John nútený na istý čas na pódium zabudnúť, podobne ako v ostatných adaptáciách, aj v tejto je hlavný hrdina alkoholikom.

Ktorý film je ten najlepší?

John sa do Esther zamiluje a neskôr, keď John opäť vystupuje, prinúti Esther, aby pred publikom zaspievala a aj keď reagujú Johnovi fanúšikovia spočiatku nepriateľsky, postupne si ich Esther získa. Estherina kariéra sa postupne rozbieha a zatieni tú Johnovu, čo spevák nezvláda práve najlepšie a napokon Esther podvedie. Tá mu však odpustí a rozhodne sa dať mu ešte jednu šancu. John ale svoju šancu premárni a zahynie, keď šoféruje opitý vo veľkej rýchlosti.

Ako môžeme vidieť, filmy sú si veľmi podobné, no zároveň odlišné. Ktorá z rovnomenných adaptácií je teda najlepšia? Čo sa týka prvého filmu z roku 1937, podľa portálu IMDb má hodnotenie 7,3 z 10 bodov a na stránke ČSFD si zas získal hodnotenie 72 percent. Adaptácia z roku 1954 má na IMDb o niečo lepšie hodnotenie, a to 7,6 z 10 bodov a na ČSFD si získal až 78 percent. Adaptácia z roku 1976 má na IMDb pomerne nízke hodnotenie, a to len 6,2 z 10 bodov a film nehviezdil ani na ČSFD, kde získal len 63 percent.

A ako dopadla najnovšia adaptácia? Na IMDb si film z roku 2018 získal hodnotenie 7,7 z 10 bodov a na ČSFD zas 76 percent.