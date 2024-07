Lacné nákupy z Temu či AliExpressu už nemusia byť lacné. EÚ chystá na čínske obchody nový bič, tovar sa predraží

Nielen Slováci, ale aj mnohí ďalší Európania si obľúbili lacné nákupy z Číny. Obchody ako Shein, AliExpress alebo Temu sú obľúbené pre ich široké portfólio produktov a lákavé ceny. Objednávanie z týchto platforiem sa ale nepozdáva Európskej únii, ktorá by chcela zrušiť súčasnú hranicu na clo. Tá je momentálne na úrovni 150 eur.

Zrušenie hranice

Ako uvádza agentúra Reuters, plán EÚ je uvalenie cla na všetky produkty, ktoré do únie prichádzajú z Číny. Kým teraz, ak si z Číny objednáte tovar pod 150 eur, clo neplatíte, EÚ by chcela, aby sa preclili všetky tovary. Nákup napríklad krytu na smartfón či drobností, ktoré stoja pár eur, sa tak môže predražiť a tieto nákupy potom už nemusia byť výhodné.

Podľa Európskej komisie, ako píše Denník N, v roku 2023 dorazilo až 2,3 miliardy balíkov z tretích krajín obsahujúcich tovar s deklarovanou hodnotou nižšou ako 150 eur. Dá sa predpokladať, že väčšina týchto balíkov pochádzala práve z Číny.

Nápor na colníkov

Komisia ale môže mať pri presadzovaní nového nariadenia problém pri členských štátoch. Nový colný režim by totiž znamenal oveľa vyšší nápor na pracovníkov na colných oddeleniach, čo by museli členské štáty okamžite riešiť.

Balíkov z Číny pritom do EÚ prúdi stále viac. Oproti roku 2022 sa nárast v nasledujúcom roku zdvojnásobil, čo mohla spôsobiť aj platforma Temu svojím príchodom a veľkou kampaňou. V apríli 2023 prišlo do únie až 350-tisíc zásielok, čo zodpovedá dvom balíkom na jednu domácnosť.

Zatiaľ nie je jasné, o koľko by sa zásielky predražili a čo všetko by to znamenalo, no je možné, že lacné objednávky v hodnote pár eur by sa už nemuseli oplatiť tak ako doteraz.