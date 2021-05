Kvôli svojej orientácii trpel homofóbnymi útokmi. Mladý gay z Lotyšska zomrel pri upálení

Pobaltskou krajinou otriasol koncom minulého mesiaca otrasný prípad. 29-ročný chlapec a záchranár uhorel následkom zapálenia, pričom popáleniny utrpel na 85 % tela a minulú stredu na následky toho zomrel. Mladík bol homosexuál a trpel viacerými vyhrážkami. Jeho smrť tak môže mať súvis práve s týmto.

“Prebudil ma krik na chodbe,” povedal Artis Jaunklavins a ďalej dodal: “Normunds horel ako fakľa“, opisuje desivý zážitok, keď videl svojho spolubývajúceho v plameňoch.

“Snažil som sa hasiť plamene, zaviedol som ho do vane. Mal obrovské popáleniny, oblečenie sa mu zapieklo do kože,” opisuje desivý zážitok.

29-ročný Normunds Kindzulis, ktorý 23. apríla utrpel rozsiahle popáleniny, v minulosti čelil viacerým homofóbnym vyhrážkam kvôli svojej orientácii, píše portál Euractiv. Aj kvôli nim sa presťahoval z hlavného mesta Lotyšska – Rigy do tichého mesta Tukums vzdialeného asi 70 kilometrov. Ani tam však nenašiel pokoj a najmenej štyrikrát bol fyzicky napadnutý kvôli svojej orientácii. Na následky popálením, ktoré si pravdepodobne spôsobil tak, že na seba vylial horľavinu a zapálil sa, zomrel 28. apríla v nemocnici.

Normunds Kindzulis, a victim of the homophobic arson attack in Latvia last week, has succumbed to his injuries. Our deepest condolences to his partner and family, and to all our community in Latvia. 🖤 pic.twitter.com/IM90oTk80E

— EuroPride • EPOA (@EuroPride) April 28, 2021