KVÍZ: Stavíme sa, že neuhádnete ani polovicu! Na 4. otázku odpovie zle 70 % Slovákov, odpoveď má poznať každé dieťa

Občas tie všeobecné znalosti jednoducho vypadnú z hlavy.

Potom musíte pátrať v spomienkach, neraz sa pristihnete pri tom, že sa aj hanbíte odpovedať. A nakoľko sú názvy a mená jedna z vecí, na ktorú drvivá väčšina ľudí nemá talent, nie je to vždy hanba.

Avšak problém by nastal, ak v dnešnom kvíze zo živočíšnej ríše neuhádnete ani polovicu. To by už naozaj zdvihlo nejedno obočie. Určíte teda zvieratá z fotografií správne? Pozor, odpoveď nie je taká ľahká, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

