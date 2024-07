Kvíz: Myslíte si, že ovládate základy občianskej náuky? Presvedčíme vás, že si pamätáte menej ako slovenskí študenti!

Občianska náuka by mala byť čímsi, z čoho si do konca života odnesieme väčšinu vedomostí.

Aj keď nie je pre každého nutné pamätať si mená atomistov, či nadiktovať zoznam krajín, ktoré sa spolu so Slovenskom pridali do Európskej únie, niektoré veci by ste jednoducho mali ovládať. Pamätáte si napríklad na základy práva či politológie? Nezáleží, že ste už zo školy dávno odišli – tieto veci by ste jednoducho mali ovládať vždy. Vyskúšajte si ich teda v praxi v našom dnešnom kvíze.

