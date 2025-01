Kvetinová výzdoba za desaťtisíce: Prezidentský palác na ňu minul rekordnú sumu, tvrdí Matovič

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v sobotu 11. januára udelil prvýkrát vo funkcii štátne vyznamenania. Kvetinová výzdoba v Slovenskej filharmónii pritom mala stáť takmer 36-tisíc eur.

Na nákup upozornilo hnutie Slovensko (bývalé Oľano). „Boli sme na odovzdávaní cien prezidenta, a neboli by to papaláši z tejto vlády, keby sa to zaobišlo bez škandálu. Prvé, čo nás zarazilo, keď sme vošli dovnútra, bola nezvyčajná kvetinová výzdoba,“ informovali na sociálnej sieti.

Hnutie Slovensko tvrdí, že Prezidentský palác na výzdobu minul 36-tisíc eur. „Minulý rok pri odovzdávaní cien prezidenta sa na kvetiny použilo okolo 4-tisíc eur. Myslíte si, že tento rok to bolo dvakrát viac? Alebo päťkrát viac? Bolo to presne deväťkrát viac,“ upozorňujú matovičovci.

Interez v súvislosti so zverejnenými informáciami oslovil aj Prezidentský palác. Článok budeme aktualizovať o stanovisko.