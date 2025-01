Kúpil ho za 50 dolárov, môže mať hodnotu 15 miliónov: Muž zrejme našiel v garážovom výpredaji van Goghov stratený obraz

Experti veria, že sa im do rúk dostala ozajstná vzácnosť v podobe doteraz neobjaveného diela slávneho maliara Vincenta van Gogha. Muž ho v garážovom výpredaji kúpil za 50 dolárov, no môže mať hodnotu až 15 miliónov eur.

Ako informuje Mail Online, obraz si v garážovom výpredaji v roku 2019 náhodne všimol obchodník so starožitnosťami. Bol uložený v škatuli s množstvom ďalších malieb. Vyobrazuje rybára, ktorý si opravuje rybársku sieť na opustenej pláži a fajčí pritom fajku. Obchodníkovi sa zdalo, že ťahy štetcom a technika sa nápadne podobajú na prácu ikonického umelca.

Muž, ktorého meno nebolo odhalené, sa preto rozhodol, že obraz, ktorý kúpil za 50 dolárov (približne 48 eur), predá spoločnosti LMI Group International. Tá si pozvala 30 expertov a minula 300 000 dolárov, aby overila, či ide skutočne o van Goghovo dielo. To čo našli, vzbudilo v odborníkoch nádej, vrátane červenkastého vlasu, ktoré sa našli na viacerých jeho maľbách.

Ďalším náznakom bol podpis „Elimar“, ktorý bol nájdený na spodnej časti obrazu. Hoci toto meno nie je van Goghovo vlastné, bolo použité na inej overenej umelcovej maľbe a odborníci z digitálnej agentúry Odd Common si všimli podobnosť písma v oboch prípadoch. Van Gogh neraz nechával svoje obrazy aj nepodpísané.

Odborníci sa nazdávajú, že van Gogh rybára možno namaľoval v čase, keď sa liečil v psychiatrickej liečebni na juhu Francúzska. Van Goghovo múzeum v Amsterdame ročne prijme približne 40 obrazov, pri ktorých existuje možnosť, že ich Vincent skutočne namaľoval a musí ich pravosť overovať. Nie je teda také jednoduché určiť, či to naozaj je alebo nie je van Goghova stratená maľba.

