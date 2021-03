Kto je vlastne teraz vo vláde? Takto vyzerá momentálny prehľad demisií podmienených vládnou krízou

Za marec vyústila koaličná kríza do odchodu niekoľkých vážených ministrov. Kríza prepukla po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V a napätie v koalícii je dlhodobo. Personálne požiadavky na odstúpenie niektorých členov dopadajú z viacerých strán a zatiaľ nie je jasné, ako všetko dopadne.

Demisia Richarda Sulíka

Richarda Sulíka (SaS) prijala prezidentka v utorok 23. marca v Prezidentskom paláci. Ako podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva a vedením rezortu dočasne poverila ministra dopravy Andreja Doležala.

“Teraz je on (Matovič) ten, ktorý by mal podať demisiu. V momente, ako podá demisiu predseda vlády, sa končí funkčné obdobie všetkým ministrom,” vysvetlil Sulík. Dodal, že demisiu podáva preto, aby tak urobil aj premiér a mohla sa začať rekonštrukcia vlády. Matovič žiadal aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej, tá sa zatiaľ odísť nechystá.

Sulík zopakoval, že premiér Matovič je nekompetentný v úlohe vodcu vlády pre nedostatok manažérskych aj osobnostných schopností.

Strana SaS taktiež trvá na Matovičovom odstúpení z funkcie a odmieta zmenu počtu ministerstiev. Nevidí dôvod na zmenu programového vyhlásenia vlády ani koaličnej zmluvy, oboje považuje za rozumné. Liberáli podľa Sulíka naďalej odmietajú predčasné voľby. Nemyslí si, že by sa po nich niečo zmenilo k lepšiemu. Deklarujú ochotu naďalej rokovať o zachovaní koalície na jej súčasnom pôdoryse.

Dnes sa vzdal funkcie aj Korčok a Gröhling

Prezidentka prijme demisiu ministrov Branislava Gröhlinga (SaS) a Ivana Korčoka (nominant SaS) vo štvrtok 25. marca o 11:00 h. Vedením rezortov zároveň prezidentka dočasne poverí iných členov vlády SR. Gröhling a Korčok oznámili svoju demisiu v stredu. Nasledovali tak svojho predsedu Richarda Sulíka.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že sa podarí vytvoriť priestor na rekonštrukciu vlády a upokojenie situácie. Dodal, že školstvo preňho bolo aj ostáva prioritou. “Myslím si, že teraz je načase, aby sa vytvoril priestor, aby sa zastabilizovala situácia tak ako vo vláde, tak aj v Národnej rade (NR) SR. Preto mi dovoľte oznámiť, že podávam demisiu na funkciu ministra školstva,” uviedol s tým, že ide o jeho osobné rozhodnutie a hovorí zatiaľ sám za seba.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok informoval o svojom odstupe písomne z Bruselu. “Chcem tak prispieť k urýchlenému vyriešeniu koaličnej krízy. Slovensko súrne potrebuje zrekonštruovanú a stabilnú vládu, ktorá sa naplno sústredí na zvládnutie pandémie a riešenie problémov našej krajiny,” zdôvodnil svoj odchod minister.

Odchod ministra zdravotníctva Krajčího

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) oznámil predčasný koniec svojej funkcie 11. marca. Dôvodom pre jeho odchod bolo podmienkou zotrvania vo vláde dvoch menších koaličných strán. Krajčí chcel pôvodne zo svojej funkcie odchádzať postupne, premiér chcel počkať, kým sa rozbehne očkovanie vakcínou Sputnik V. Jeho demisiu prijala Zuzana Čaputová ale už deň potom, čo minister zdravotníctva avizoval svoj odchod.

Rezort ministerstva zdravotníctva dočasne vedie minister financií Eduard Heger. Vládna kríza, ktorá prepukla po nákupe ruskej vakcíny bola pre Krajčího jedným z hlavných dôvodov na odchod. Kollár a Sulík vo štvrtok 11. marca tvrdili, že kríza v koalícii sa skončila. Po neskoršej Matovičovej tlačovej konferencii o postupnom odchode Krajčího sa situácia zmenila a Sulík ohlásil ďalšie rokovania.

Milan Krajniak opustil post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) odstúpil v stredu 17. marca. Rezort bude dočasne viesť minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Krajniak oznámil svoj koniec vo funkcii v pondelok 15. marca a požiadal hlavu štátu o vyhovenie čo najrýchlejšie. Jeho rozhodnutie vysvetlil ako snahu o demonštráciu v strane Sme rodina o čo najrýchlejšie ukončenie vládnej krízy.

Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mrzí, že odchádza jeden z najkvalitnejších ministrov jeho vlády. Krajniak zopakoval, že v tejto dobe nie je čas “rozpletať gordický uzol”, ale treba ho rozťať. Svojim kolegom z ministerstva, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny či z úradov práce sa poďakoval za spoluprácu a vyzdvihol niektoré svoje úspechy za ročné pôsobenie na stoličke šéfa rezortu práce.

Mária Kolíková skončila vo funkcii ministerky spravodlivosti

Prezidentka prijala v utorok popoludní ďalšiu demisiu. Vedúca rezortu justície Mária Kolíková (Za ľudí) odstúpila po podmienkach Igora Matoviča. Premiér v nedeľu 21. marca oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády pod podmienkou odchodu Sulíka, Kolíkovej i podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Cigánikovej (SaS).

Rezort spravodlivosti bude dočasne viesť vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Kolíková ešte pred oficiálnym podaním demisie pripustila, že je pripravená sa na ministerstvo spravodlivosti vrátiť, ak dôjde k rekonštrukcii vlády.

Prezidentka vyzýva Matoviča na predčasné voľby

Hlava štátu skonštatovala, že čas vládnej kríze nepomohol a ďalej sa prehlbuje. “Výkonná a zákonodarná moc teda nie sú plne funkčné, čo je neprijateľné konštatovanie v krízovej situácii, akú sme už desaťročia nezažili,” podčiarkla. Matoviča vyzýva na ukončenie funkcie.

Ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí a oznámiť, že budú predčasné voľby. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Kollár nechce dovoliť, aby sa kríza naťahovala. Chce, aby sa koalícia dohodla a pokračovala ďalej bez hádok. Ak to nebude možné, lídri by mali podľa Kollára povedať, že “toho nie sú hodní”, čestne predstúpiť pred voličov a povedať im, nech vystavia účet v predčasných voľbách.