Kto bude agent 007 v ďalšej bondovke? Ľudia po novej upútavke chcú, aby to bola Stiflerova mama

Éra Daniela Craiga sa skončila. Tvorcovia kultovej série akčných filmov o agentovi Jamesovi Bondovi však stále hľadajú novú tvár, ktorá by sa zhostila úlohy hlavnej postavy. Po jednom z trailerov na úplne iný film začali ľudia húfne vyjadrovať názor, že by to mala byť práve Jennifer Coolidge, známa aj ako Stiflerova mama z kultovej komédie Prci, prci, prcičky (American Pie), píše LADbible.

Bristký herec Daniel Craig reprezentoval postavu Jamesa Bonda dlhých 15 rokov, počas ktorých stihol figurovať v piatich filmoch. Po veľkom finále, ktorým bola snímka No Time To Die (2021), sa jeho cesta v pozícii najslávnejšieho agenta skončila. Tvorcovia tak musia riešiť veľmi dôležitú otázku, a síce, kto bude nový James Bond.

Kto môže byť nový James Bond?

Podľa portálu Variety je na stole viacero mien, z ktorých vyčnievajú herci ako napríklad Henry Cavill, Tom Hardy, Andrew Garfield, Idris Elba, Tom Holland, Dev Patel či Jamie Dornan. Zoznam však dopĺňajú aj herečky Jodie Turner-Smith, Emily Blunt alebo Lashana Lynch. Teraz sa však tento prominentný menoslov musí rozšíriť aj o meno Jennifer Coolidge, teda herečky, ktorá v posledných mesiacoch vzbudila enormný rozruch.

Coolidge je známa najmä ako Stiflerova mama zo série mládežníckej komédie Prci, prci, prcičky. Najnovšie však figuruje aj v oceňovanom a úspešnom seriáli The White Lotus, čo opäť pozdvihlo jej kvality aj meno do povedomia.

V januári 2023 je na pláne premiéra filmu Shotgun Wedding, kde medzi hlavné postavy patrí napríklad Jennifer Lopez. V romantickej komédii plnej akcie sa Darcy (Lopez) a Tom (Josh Dahumel) plánujú vziať, keď sa počas obradu stanú všetci účastníci svadby rukojemníkmi. Tak nastupuje Tomova matka, ktorú hrá ikonická Jennifer Coolidge. Tá sa v traileri objavila aj so samopalom v ruke, čo vyvolalo obrovskú vlnu reakcií.

„SPRAVTE Z JENNIFER COOLIDGE NOVÉHO JAMESA BONDA, VY ZBABELCI!“ odkázal jeden z fanúšikov cez Twitter.

Podobné statusy, videá a reakcie zaplnili sociálne siete, keďže ľudí uchvátil pohľad na drsnú herečku so zbraňou v ruke. Je otázne, či sa názory ľudí dostanú až k šéfovi výroby Jamesa Bonda. Michael J Wilson však o novom agentovi 007 pre Deadline povedal, že to musí byť človek, ktorý bude hrať agenta so skúsenosťami, čo hercov okolo tridsiatky odsúva na druhú koľaj.