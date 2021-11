Kristen Stewart sa po dvoch rokoch vzťahu oficiálne zasnúbila. S partnerkou by chcela mať aj vlastné deti

Herečka Kristen Stewart, známa hlavne svojou úlohou vo filme Twilight v úlohe Belly Swanovej, sa zasnúbila so svojou partnerkou Dylan Meyer po dvoch rokoch vzťahu.

Ako informuje portál E Online, so scenáristkou si tak vymenili snubné prstene po takmer dvoch rokoch randenia, potvrdila herečka Howardovi Sternovi počas interview.

Je to stopercentné, budeme sa brať

Spolu s oslavovaním herečkinho obsadenia do filmu o princezne Diane v úlohe princeznej takto prichádza ďalšia udalosť, na ktorú sa môže tešiť.

View this post on Instagram A post shared by Dylan Meyer (@spillzdylz)

“Budeme sa brať, už je to stopercentné,” povedala Stewart v relácii SiriusXM The Howard Stern Show. “Chcela som byť tou, ktorá dostane návrh na zásnuby a potom, čo som jej to niekoľkokrát nenápadne naznačila, urobila viac než som mohla očakávať. Budeme sa brať, naozaj sa to deje.”

Počas mája si médiá všimli párik, ako sa drží za ruky počas prechádzky v Los Angeles – to bolo zhruba v rovnakom čase, keď Meyer prezradila, že sa po desiatich rokoch sťahuje zo svojho domu. Už vtedy Kristen Stewart priznávala, že svoju priateľku miluje a rada by s ňou mala deti.

Mesiac predtým napísala svojej budúcej manželke sladký odkaz k 31. narodeninám. “S touto roztomilou rodinkou je život určite sladší. Všetko najlepšie k narodeninám. Vyrážaš mi dych,” napísala k fotke Stewarta a ich psa.