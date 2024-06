Kremeľ zničí obyvateľov aj jazyk: „Prestanú existovať v priebehu 15 minút,“ vyhráža sa ruský politológ Poľsku

Len krátko po tom, čo z úst mozgu kremeľskej propagandy Vladimira Solovjova zazneli slová o horiacom Nemecku, z Ruska prichádzajú ďalšie výhražky. Tie zaznievajú smerom k Poľsku, ale aj Západu celkovo.

Jeden z ruských politológov, Konstantin Sivkov, ktorý vystúpil v relácii spomínaného Solovjova, sa rozhovoril o konflikte Ruska s Poľskom. Podľa jeho slov by Moskve stačilo na zničenie svojho suseda (Kaliningradská oblasť) 15 minút, píše TN Nova.

Vyhrážajú sa Poľsku

„Prestanú existovať v priebehu 10 až 15 minút,“ odkázal Sivkov. Za túto dobu sa podľa neho kremeľskej sile podarí zničiť obyvateľov i jazyk. Európa si podľa jeho slov nie je tejto hrozby ale vôbec vedomá.

„Európania to musia pochopiť. Vyzval by som ich, aby premýšľali o tom, čo aktuálne robia,“ varoval.

Ako pripomína TN Nova, Sivkov minulý rok vyhlásil, že Varšava je už dlho ruským mestom a moskovské jednotky by mali zorganizovať pochod na Európu. Aj tieto vyhrážky primäli poľských štátnikov k tomu, aby zvýšili bezpečnosť na východnej hranici, kde susedia s Ukrajinou, Bieloruskom a z malej časti i s Litvou. Plánuju tiež výstavbu opevnenia a budovanie spoločného európskeho obranného protivzdušného systému.

Putin varuje západ

Putin v stredu tiež skritizoval dodávky zbraní dlhého doletu Západom na Ukrajinu a vyhlásil, že Moskva by mohla podobnými zbraňami vyzbrojiť aj iné krajiny a zaútočiť na západné ciele, píše TASR.

Tento komentár, ktorý Putin predniesol na zriedkavej tlačovej konferencii so zahraničnými tlačovými agentúrami , prišiel po tom, ako niekoľko západných krajín vrátane USA dalo Ukrajine zelenú na údery na ciele v Rusku, čo Moskva označila za vážny omyl.

„Ak si niekto myslí, že je možné dodať takéto zbrane do vojnovej zóny, aby zaútočili na naše územie a spôsobili nám problémy, prečo by sme nemali právo dodať zbrane rovnakej triedy do regiónov sveta, kde dôjde k úderom na citlivé objekty týchto (západných) krajín,“ povedal Putin.

„To znamená, že reakcia môže byť asymetrická. Budeme o tom uvažovať,“ povedal Putin novinárom. Šéf Kremľa však odmietol názory, že Rusko plánuje zaútočiť na členov NATO, ako „hlúposti“. „Netreba v tom hľadať nijaké naše imperiálne ambície. Žiadne tam totiž nie sú,“ povedal ruský prezident.

Putin varoval, že dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu sú „veľmi negatívnym krokom“. Ruský líder osobitne skritizoval Nemecko, keď povedal, že keď sa prvé tanky dodané Nemeckom „objavili na ukrajinskej pôde, vyvolalo to v Rusku morálny a etický šok“.

S odkazom na nemecké orgány povedal: „Keď hovoria, že bude viac rakiet, ktoré budú zasahovať ciele na ruskom území, definitívne to zničí rusko-nemecké vzťahy.“ Putin zopakoval, že jeho krajina „nezačala vojnu proti Ukrajine“, a namiesto toho obvinil prozápadnú revolúciu v roku 2014.

„Každý si myslí, že Rusko začalo vojnu na Ukrajine. Chcel by som zdôrazniť, že nikto na Západe, v Európe, si nechce pamätať, ako sa táto tragédia začala,“ povedal Putin.