„Kráľovná čistenia“ zadarmo upratuje najšpinavšie domy vôbec, bude vám z toho zle. Má na to však dobrý dôvod

Naratív jej obsahu je veľmi jednoduchý. Auri vo videu sama (a občas s pomocou rodiny či priateľov) upratuje extrémne špinavý dom. Na domy si vyčlení väčšinou viac než jeden deň, tie najšpinavšie jej však zaberú aj tri či štyri dni. Pracuje vždy 12 hodín, od rána do noci, pričom toto všetko robí úplne zadarmo.

Od založenia kanálu získala veľkú základňu fanúšikov, sponzorov a spoluprác, vďaka ktorým si dnes môže dovoliť za prácou vycestovať úplne kdekoľvek – pokojne aj na iný kontinent, aby mohla upratať tie najšpinavšie domovy na svete.

Čím špinavšie, tým lepšie!

V tomto prípade určite nemyslíme vašu kúpeľňu, ktorú ste nestihli vyčistiť už druhú sobotu po sebe. Upratovačka hľadá domy preplnené smetím od podlahy až po strop. Chce vidieť roky zanedbávania, čo najviac pavučín, obalov, plesní a hrubej špiny.

Vystrašiť sa nenechá ani biologickým odpadom, švábmi či larvami. Vo videách neraz hlási: „Čím špinavšie, tým lepšie!“

V jednom vo svojich videí vysvetlila, že čím viac špiny v dome nájde, tým je dramatickejšia premena priestoru potom, ako sa doň pustí. Vidieť čistý povrch, ktorý bol pravdepodobne roky schovaný pod vrstvou neporiadku, jej prináša nevýslovnú radosť.

Chce dať ľuďom druhý dych, upratuje úplne zadarmo

Zadarmo takto upratovať začala preto, lebo sama v mladosti trpela vážnymi psychickými problémami. Za úlohu si preto dala pomôcť ľuďom, ktorí majú pocit, že si sami už poradiť nedokážu.

Neraz vyráža do domov opustených dôchodcov, ľudí trpiacich depresiou, či k matkám samoživiteľkám. Stretla sa už s bytmi ľudí trpiacich závislosťami, či takých, ktorí trpia chorobným zhromažďovaním vecí.

Mnoho ľudí zaujíma, či jej neprekáža myšlienka, že po jej odchode sa dom dostane do toho istého stavu. Na to má ale Auri jasnú odpoveď. V rozhovore pre Daily Mail povedala: „Ja dávam ľuďom nový dych. Je mi jedno, že to potom nebudú udržiavať v čistote, ale na krátky čas im môžem pripomenúť pocit čistého domu.“

Za tvorenie obsahu na sociálne siete YouTube, Instagram a TikTok, si len v roku 2022 Fínka zarobila približne 433-tisíc libier, alebo takmer 520-tisíc eur. Na otázku, či skutočne od klientov nepýta ani cent, Auri na záver odpovedá: „Pre svojich klientov upratujem vždy zadarmo – peniaze zarábam cez YouTube a sponzorov. Každý deň tak môžem robiť, čo ma baví, a to sa mi veľmi páči.“