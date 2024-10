V USA nemala ani na nájom: Žena sa presťahovala do Česka, teraz zarába 20-tisíc mesačne, takto sa jej to podarilo

Hoci vyštudovala herectvo v kolískach umenia, ktorými sú metropolitné mestá New York a Londýn, v Spojených štátoch jej to k úspechu nepomohlo. Victoria sa tam tri roky snažila uchytiť ako herečka v Los Angeles.

Jedného dňa si však povedala, že už nevládze prežívať každý mesiac so strachom, že nezvládne hollywoodsky nájom. Po rokoch neúspechov a chudoby tak Victoria nakoniec zbalila kufor, ukončila nájomnú zmluvu, a nastúpila na prvý let do Prahy.

Od tej doby ubehlo už celých deväť rokov a z Victorie je dnes úspešná žena s vysokým platom a fascinujúcou prácou, ktorá ju napĺňa. O svoj životný príbeh sa rozhodla podeliť v rozhovore s portálom CNBC.

Ponuka, ktorá jej zmenila život

Niekoľko dní po príchode do Prahy ju mal osloviť neznámy muž, ktorého stretla ako diváka na jednej hre. Prezradil jej, že je súčasťou voiceover tímu v pripravovanej hre Kingdom Come: Deliverance. Victoria sa dozvedela, že v tíme ešte nemajú herečku, ktorá by nahrala hlas jednej z hlavných postáv.

„Žijem podľa filozofie, že pokiaľ je niečo zaujímavé, tak sa toho zúčastním,“ prezradila herečka. Úlohu získala napriek tomu, že s voiceover nemala žiadne predošlé skúsenosti.

Ako hovorí, zárobok bol dosť vysoký na to, aby si dokázala zaplatiť celý nájom. Priviedlo ju to k myšlienke, že by si dokázala touto formou herectva zarobiť ešte viac. Dopracovala na hre a založila si účet na Fiverr, kde začala ponúkať svoje služby.

Zakrátko už spolupracovala s najrôznejšími spoločnosťami. Nahrávala „videohry, reklamy, telefónne linky či videá na YouTube“. Taktiež si začala nakupovať lepšiu techniku a pracovala na svojich schopnostiach.

„Za šesť mesiacov som zarábala už približne 2-tisíc dolárov mesačne.“

Avšak jej práca nebola vždy jednoduchá. Victoria hovorí, že isté obdobie pracovala 18-hodín denne, sedem dní v týždni.

Vrátila sa do Los Angeles, dnes zarobí 20-tisíc mesačne

Jej úsilie však nevyšlo nazmar. Už na konci roku 2018 si bola schopná zarobiť dosť peňazí na to, aby sa vrátila do Los Angeles. V tomto momente už vedela, že sa ku štandardnému herectvu nevráti.

Od tej doby uplynulo mnoho času. Victoria si dnes ako profesionálna voiceover herečka pýta 60 dolárov za 100 slov. Pokiaľ chce niekto jej služby, za 500 slov jej zaplatí 300 dolárov. Tiež začala byť vyberavejšia ohľadom toho, aké zákazky vezme.

Počas niektorých dní pracuje len štyri hodiny. „Dlhá zmena pre mňa znamená 8 hodín,“ hovorí. Za prácu si zarobí v priemere 20 910 dolárov mesačne (trochu viac ako 19-tisíc eur).

Stihla pracovať pre najväčšie spoločnosti na svete – hovorí, že pokiaľ povieme názov, pravdepodobne s nimi pracovala. Zoznam zahŕňa gigantov, akými sú Google, Apple, Nike, Pepsi, či National Geographic.

Victoria dodáva, že svoju prácu miluje, hoci po rokoch neúspešnej snahy v hereckej branži úspechu stále nedokáže uveriť. „V mojej hlave som dodnes tá chudobná osoba, ktorá nemá na nájom.“