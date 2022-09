Kovové skrutky mu z ruky vyťahovali hrdzavými kliešťami, prišiel o 30 % váhy. Hrozný stav ukrajinského zajatca šokoval svet

Od začiatku konfliktu na Ukrajine padlo množstvo vojakov do ruského zajatia, pričom viacerí z nich boli po prepustení vo veľmi zlom fyzickom i psychickom stave. Podobne na tom bol aj Mychajlo Djanov, ukrajinský obranca oceliarní Azovstaľ.

Počas minulého týždňa prebehla medzi ruskou a ukrajinskou stranou veľká výmena vojnových zajatcov, ktorej súčasťou bolo približne 300 ľudí. Jedným z vojakov, ktorí strávili posledné mesiace v zajatí, bol aj Mychajlo Djanov.

Ako uvádza portál iDnes, Djanov ako člen ukrajinskej námornej pechoty bránil spolu s plukom Azov mesto Mariupol a oceliarne Azovstaľ. V máji však ich jednotku zajali ruskí okupanti, ktorí ho zavreli na 129 dní. Fotka 42-ročného vojaka obletela svet už aj pred zajatím, kedy ho ukrajinský fotograf Dmytro Kozatsky odfotil v úsmevom na tvári a ukazujúcim gestom „V“, ktoré symbolizuje víťazstvo.

Ešte počas bojov utrpel Djanov ťažké poranenia paže a rúk, ktoré mu v ruskom zajatí nijak neošetrili. Práve naopak, sústavné mučenie, vyhladovanie a psychické týranie spôsobili, že Djanov stratil za približne 4 mesiace až 30 % telesnej hmotnosti.

This fundraiser was organized by the daughter of Mykhailo Dianov for his treatment and rehabilitation.https://t.co/IULh7YKb0j pic.twitter.com/j6I0eK25Nx

— Iryna Voichuk🇺🇦 (@irmachep) September 23, 2022