Korčuľovanie zadarmo v moderných halách či pod holým nebom: Toto je prehľad ľadových plôch v Bratislave a jej okolí

Milovníci zimných športov určite veria, že tohtoročná zima ešte nepovedala posledné slovo. Vhodné počasie a mínusové teploty sa okrem lyžovania týkajú napríklad aj korčuľovania, ktoré obľubujú prakticky celé rodiny. Tie však majú omnoho širšie možnosti, nakoľko v Bratislave a jej blízkom okolí sa nachádza aj dostatočné množstvo krytých ľadových plôch. Niekoľko z nich je dokonca zadarmo, pozrite si náš prehľad.

Zimná sezóna 2023/2024 je už v plnom prúde a spolu s ňou aj niekoľko ľadových plôch, ktoré môžu v Bratislave a jej blízkom okolí denne využívať ako športovci, tak aj amatérske kluby, firmy a hlavne široká verejnosť. Bohužiaľ, je pravdou, že oproti minulému roku v našom hlavnom meste ubudli atraktívne klziská pod holým nebom, ktoré sa nachádzali pri River Parku či na Hviezdoslavovom námestí. Ako hlavnú príčinu môžeme odhadovať nepriaznivé teplotné podmienky a vysoké náklady na údržbu.

Napriek tomu Bratislavčanom, respektíve návštevníkom nášho hlavného mesta, ostalo niekoľko možností, kam vziať rodinu či priateľov korčuľovať.

V článku sa dozviete: ktoré klziská v Bratislave a v jej blízkom okolí sú prístupné verejnosti;

koľko zaplatíte za vstupné;

ktoré ľadové plochy sú zadarmo;

kde sa dá korčuľovať pod holým nebom;

Korčuľovanie v nákupných centrách

Na to, aby ste si nákupy s rodinou či priateľmi spestrili korčuľovaním, nemusíte chodiť do dubajských či iných priestranných shopping centier. Dve možnosti ponúka aj Bratislava, pričom miestni určite vedia, že klzisko v obchodnom centre Avion je otvorené celoročne. Ako z oficiálnych informácií vyplýva, ľadová plocha je verejnosti prístupná počas pracovných dní od 17:00 do 19:00 hod. a počas víkendu od 10:00 do 19:00 hod.

Deti do 12 rokov majú vstup na 2 hodiny za 2 eurá, dospelí za 3,50 eura s možnosťou požičať si korčule v cene 2 eur. Dostupná je aj služba brúsenia korčúľ, a tiež možnosť prenajať si plochu ako skupina. Kým minulé zimy ponúkali možnosť zakorčuľovať si aj nákupné centrá ako Bory Mall či Eurovea, tento rok je to v dôsledku vyššie spomínaných faktorov zredukované a druhou možnosťou je nový a moderný nákupný komplex Nivy.

Zároveň ide o prvé klzisko v našom článku, ktoré je situované pod holým nebom. Podľa webovej stránky shopping centra bude klzisko zo syntetického ľadu pre verejnosť dostupné na 2. poschodí v átriu do konca januára 2024. Od pondelka do soboty sa tu dá korčuľovať medzi 12:00 a 20:00 hod, počas nedele iba od 12:00 do 18:00 hod. Veľkým lákadlom je okrem otvoreného klziska aj fakt, že je pre každého zadarmo. Zapožičanie korčúľ stojí na maximálne 3 hodiny 5 eur.

Ďalšie klziská pod holým nebom

Keď už sme načali tému vonkajších ľadových plôch prístupných verejnosti, zabudnúť nesmieme ani na ďalšie dva varianty. Klzisko z prírodného ľadu si pre priaznivcov zimných športov pripravilo Závodisko Bratislava. Kým počas teplejších mesiacov tu nadšenci športu povzbudzujú pretekárov na koňoch, v zime si kompetentní pripravili napríklad svetelný park, ale aj spomínanú ľadovú plochu.