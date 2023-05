Korčok búrlivo okomentoval vlnu dezinformácií ohľadom kontroly hraníc: Motorkári z Hells Angels im nevadia, Globsec áno

Slovensko spúšťa kontroly na hraniciach a uzavretie niektorých prechodov. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia, ktoré musel rezort vnútra obnoviť vo veci konania podujatí so zahraničnými hosťami na našom území. K celej veci sa vyjadril aj exminister Korčok, ktorý uviedol niekoľko faktov na pravú mieru, píše portál Noviny.

V stredu ráno sme vás informovali o tom, že na hraniciach s Českom, Poľskom a Maďarskom sa dočasne obnovia kontroly a niektoré malé hraničné prechody ostanú uzavreté do 8. júna. Rezort vnútra a polícia k tomuto kroku pristúpia, keď príde oznámenie o možnom zvýšenom riziku.

Na Slovensku sa totižto v najbližších dňoch bude konať podujatie GLOBSEC Bratislava Forum, na ktorom sa zúčastnia napríklad aj francúzsky prezident Emanuel Macron či prezidentka Zuzana Čaputová. Bratislava Forum 2023 bude trvať tri dni, od pondelka 29. mája do stredy 31. mája, pričom túto udalosť si nenechali ujsť ani členovia strany Mariána Kotlebu.

Argumenty fašistov neobstoja

Na viacerých bilbordoch po Slovensku sa totiž objavil plagát s logom Kotlebovcov a sloganom: „STOP GLOBSEC!“, a pod tým dodané „Globalisti, vypadnite zo Slovenska!“. Nielen členovia tejto strany, ale aj prívrženci Smeru-SD sa snažia podľa Korčoka zneužiť podujatia GLOBSECU ako dôvod kontrolovaných hraníc, pričom to celé podľa niekdajšej hlavy našej diplomacie bolo opäť správne zneužité členmi vybraných strán.

„Čo má spoločné nadchádzajúca konferencia GLOBSECU, motorkárska partička Hells Angels, Smer, extrémisti, Kotlebovci a strategická (ne)komunikácia?“ opýtal sa Korčok na Instagrame. Bývalý šéf slovenskej diplomacie upozorňuje, že argumenty extrémistov a usvedčených propagátorov fašizmu neobstoja. Korčok dodal, že podujatie GLOBSEC vadí Kotlebovcom až tak, že si kvôli nemu prenajali reklamný priestor na burcovanie spoločnosti.

Kto sú Hells Angels?

Korčok sa v príspevku snaží opísať aj to, že kontroly na našich hraniciach môžu byť spojené aj s prejazdom motorkárskej skupiny Hells Angels, ktorá je po svete známa svojím okázalým štýlom, častými zločinmi, kriminálnymi aktami či dokonca rasizmom. Prejazd týchto členov Slovenskom je naplánovaný na 2. – 4. júna.

Ide o organizovanú skupinu, ktorá vznikla v USA a je známa tým, že jej členovia jazdia na motorkách Harley-Davidson. Po svete ju niekoľko spravodajských agentúr a inštitúcií, ako EUROPOL považujú za syndikát organizovaného zločinu. Dnes majú približne 3 000 až 3 600 členov.

Zhodnotil, že Smer a extrémisti túto komunikačnú bitku síce vyhrali, ale aj tak nezakryjú, že im Globsec a účasť Emanuela Macrona a Ursuly von der Leyen na Slovensku vadia viac, ako Hells Angels.

„To sú ich priatelia, s nimi si rozumejú a dúfam, že sa s nimi odfotia vo vybíjaných kožených bundách. To sa páči viac ako fotečka na Globsecu. Za toto zistenie to stálo a len xtý krát nám táto partička derúca sa k moci ukazuje, s kým máme do činenia. Z tohto pohľadu je Globsec úspechom a dobrou vecou pre Slovensko už teraz,“ dodal Ivan Korčok, ktorý okrem rezortu zahraničných vecí pôsobil aj ako veľvyslanec v USA či Nemecku, zastupoval tiež záujmy Slovenska pri Európskej únii.