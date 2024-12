Kontroverzný názor rozdelil mamičky na dva tábory. Bábätkám kupujú darčeky z dôvodu, ktorý by ste nečakali

Kupovať či nekupovať? Otázka, ktorá potrápila rodičov malých detí už druhý rok po sebe. Minulý rok sme vás informovali o mamičke, ktorá svojim batoľatám nekupuje vianočné darčeky a namiesto nich dostávajú zážitky, a to po celý rok. Oveľa viac si totiž pamätajú návštevu ZOO ako hračky, ktoré ich omrzia. Nie všetkým sa však toto prehlásenie páčilo a niektorí ľudia sa do mamičky pustili.

Ako informuje portál elc.co.uk, hoci darčeky neodmysliteľne patria k Vianociam, nie vždy ich mamičky kupujú z tých správnych dôvodov. Hoci si totiž ich bábätko Vianoce nebude pamätať a množstvo drahých darčekov preň bude zbytočných, sociálny nátlak ich donúti zainvestovať.

Podľa portálu sa množstvo mamičiek nechá ovplyvniť sociálnym nátlakom, keďže im prakticky všetci hovoria o tom, že by prvé Vianoce ich dieťatka mali byť výnimočné. Existuje však viacero spôsobov, ako im zabezpečiť zážitok bez toho, aby ste im kupovali veci, bez ktorých sa zaobídu.

Radšej niečo praktické

Portál navyše vychádzal zo skúsenosti mamičiek, ktoré priznali, že sa ich bábätkám či batoľatám oveľa viac páčil samotný papier, v ktorom boli darčeky zabalené. Zároveň upozornili, že by sa mamičky nemali riadiť len pocitom viny, ktorý sa u nich môže prejaviť po tom, ako bábätku nekúpia darček, ale skôr by sa mali zamerať na praktickosť. Napríklad, môžu bábätku zabaliť aj podedené veci.

V online diskusii na portáli Reddit sa niekoľko mamičiek podelilo o praktický spôsob, ako oslávili Vianoce so svojimi bábätkami tak, aby im nekupovali zbytočnosti, no zároveň ich zapojili do sviatočných osláv. Napríklad, kúpili vianočnú ozdobu s menom bábätka a zavesili ju na stromček. Iná mamička zas prezradila, že do papiera zabalila plienky.

Našlo sa však viacero mamičiek, ktoré sa nechali ovplyvniť sociálnym nátlakom, čo sa dá jednoducho vyčítať z ich priznaní. „Naša malá mala na Vianoce dva týždne a kúpili sme jej knihu, aby sme mohli povedať, že sme jej niečo dali,“ priznala mamička. Ďalšia na to hneď zareagovala: „Aj ja to tak urobím.“ Tretia zas píše: „Zabalila som pár darčekov kvôli fotke.“

Mnohé ženy zároveň priznali, že majú dilemu, či niečo kúpiť, keďže vedia, že to urobí zvyšok rodiny, najmä starí rodičia. Bábätko tak dostane viac než dosť darčekov, ktoré v skutočnosti ani nebude vnímať.

