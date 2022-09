Kontroverzný film o pedofílii stiahli z premietania na filmovom festivale. Deti boli vystavené alkoholu a nahote

Prestížny filmový festival Toronto International Film Festival (TIFF) stiahol z premietania kontroverzný film Sparta. Film čelí vlne kritiky kvôli tomu, že mal maloletých hercov vystavovať počas natáčania nahote a alkoholu.

Maloletí herci mali byť vystavení nahote a násiliu

Ako informuje portál Deadline, organizátori filmového festivalu v Toronte sa rozhodli stiahnuť z premietania film Sparta. Samotný dej filmu je pomerne kontroverzný. Hlavnou postavou je štyridsiatnik Ewald bojujúci s pedofilnými pudmi, ktorý sa rozišiel so svojou priateľkou a presťahoval do odľahlej časti Rumunska, aby tu mohol svoj život začať odznova.

Ujme sa miestnej školy, ktorá sa pomaly rozpadáva a premení ju na bezpečné miesto pre deti. Chlapci sa tu môžu venovať aj bojovému umeniu. To, že má pedofilné sklony, nikto v jeho okolí ani len netuší.

Samozrejme, súčasťou natáčania boli aj maloletí amatérski herci vo veku od 9 do 16 rokov. Portál Der Spiegel ale upozornil na to, že rodičia netušili, akej témy sa bude film týkať. Vlnu kritiky zožal rakúsky režisér Ulrich Seidl aj za to, že deti boli počas natáčania vystavené nahote, násiliu a alkoholu. Na natáčanie filmu o pedofílii údajne neboli riadne pripravené a na pľaci nemali k dispozícii ani potrebnú pomoc a podporu odborníkov.

Režisér sa bráni, obvinenia odmieta

Vo svojom oficiálnom vyjadrení Seidl napísal, že sa šíria nepresné vyjadrenia, klebety a informácie vytrhnuté z kontextu. Výsledkom je podľa neho skreslený obraz, ktorý v žiadnom prípade nezodpovedá skutočnosti. Absolútne nesúhlasí s vyjadrením Der Spiegel, že deti počas natáčania ohrozil zámerne a odsudzuje týždenník za to, že spochybnil jeho pracovné metódy.

Seild dodáva, že film bol natočený na základe skutočnej udalosti a jeho cieľom je nie celkom bežným spôsobom apelovať na empatiu voči ľuďom, ktorí sú marginalizovaní a ostrakizovaní. Dodáva, že natáčanie trvalo rok a po celý ten čas sa mohli rodičia alebo deti kedykoľvek ozvať, ak sa cítili nepríjemne alebo sa im čokoľvek nepozdávalo.

Zdôrazňuje, že pred kamerou deti nikdy do ničoho nenútil a maloletí herci boli neustále pod dozorom. Údajne niekoľkokrát komunikoval aj s rodičmi, tí teda veľmi dobre vedeli, o čom Sparta je. Za spôsobené nepríjemnosti sa na svojom webe ospravedlnili aj organizátori TIFF. Napriek tomu, že Seidl obvinenia rázne odmieta, rozhodol sa, že sa filmového festivalu nezúčastní a zrušil aj tlačovú konferenciu na podporu filmu, píše The Film Stage.