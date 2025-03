Kontroverzné vyjadrenia Erika Kaliňáka obleteli internet: Nečakane priznal chybu Smeru, hájil Rusko a Putina

V najnovšej časti relácie interez 1 na 1, kde bol hosťom europoslanec za Smer Erik Kaliňák, zaznelo viacero prekvapivých vyjadrení.

Moderátorka Karolína Piliarová sa Kaliňáka spýtala napríklad na to, či vníma ruského prezidenta Vladimira Putina za legitímne zvoleného.

„Je demokraticky zvolený, nevidím tam iného vyzývateľa, ktorý by mohol čo i len deklarovať, že boli tie voľby zmanipulované v jeho neprospech,“ povedal europoslanec.

Pri tej istej otázke na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však povedal, že je to sporná téma a nemyslí si, že by ďalšie voľby vyhral, keďže podľa neho väčšina Ukrajincov s jeho politikou nesúhlasí.

V rozhovore tiež zaznela otázka o tom, prečo nebol aktivovaný článok 4 Severoatlantickej zmluvy po tom, čo podľa slov premiéra sa gruzínske légie zapojili do protivládnych protestov. V tom čase Fico hovoril aj o štátnom prevrate či majdane.

Článok 4: „Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru akejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluvnej strany.“

Erik Kaliňák odpovedal nejednoznačne:

„Je to (gruzínske légie, pozn. red.) súčasť Ukrajiny. My sme zachytili auto, pri ktorom prebiehala naháňačka, kde boli zachytení dvaja, za mňa nepochybne, agenti, ktorých úlohou bolo minimálne monitorovať náš plynovod, ale za mňa skôr zaútočiť.“

Rusko ako susedná krajina aj rozpustenie NATO

Rozhodne najšokujúcejším vyjadrením bolo označenie Ruska ako spoľahlivého suseda v prípade, že by sa nachádzalo na území Ukrajiny.

„Mali by sme konečne spoľahlivého suseda. Keď si pozrieme slovensko-ukrajinské vzťahy a to, ako sme ich niekoľkokrát museli zachraňovať po tom, čo si vybudovali nejaký ekonomický konflikt s Ruskom a koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť, tak z tohto ohľadu sú Rusi dôveryhodnejším partnerom pre nás,“ vyjadril sa Kaliňák.

Priznal tiež pochybenie, keď politická strana Smer hovorila, že k útoku Ruska na Ukrajinu určite nedôjde a spochybňovali vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej.

„Je potrebné povedať, že sme sa mýlili a nemal som vtedy vôbec navnímanú medzinárodnú politiku,“ tvrdí Kaliňák.

Erik Kaliňák tiež povedal, že sa musíme pripraviť na možné rozpustenie Severoatlantickej aliancie.

Taktiež si myslí, že v prípade, že by na nás nejaká krajina zaútočila, tak Spojené štáty americké by nám na pomoc neprišli. Na slová europoslanca zareagovala aj opozícia.

„Žiadna politika na štyri svetové strany, ale ruská gubernia, to je vízia tejto vládnej garnitúry pre Slovensko,“ zareagoval na slová Erika Kaliňáka predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Na slová Erika Kaliňáka zareagovali aj Tibor Gašpar a Richard Glück.

Richard Glück sa vyjadril, že podľa neho išlo zo strany Erika Kaliňáka o satirickú poznámku. „Chcel poukázať na absurditu otázky, ktorá mu bola kladená.“ Povedal tiež, že „Ukrajina nie je spoľahlivý sused“.

„Ukázala nám to aj v roku 2008, ukázala nám to pri plyne a ukázala to v zásade aj teraz, keď nám zastavila, celej Európskej únii zastavila tok plynu cez územie Ukrajiny, ďalej Slovensko do celej EÚ, čím zásadne absolútne poškodila Slovensko a poškodila celú EÚ, keďže destabilizovala celú situáciu na trhu s plynom. Takže v zásade, ja tvrdím, že Ukrajina nie je spoľahlivý partner,“ dodal.

„Vy tu vykresľujete neustále Rusko ako nejakú hrozbu. Rusko podľa mňa nie je hrozba. Ja to poviem nahlas,“ povedal zas Tibor Gašpar.