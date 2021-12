Moderný kontajnerový dom Nanovo prináša rýchle bývanie: Na vašom pozemku je dokončený za dva týždne a vydrží navždy

Ľudia upúšťajú od tradičnej mentality stavať viacgeneračné domy. Každý by najradšej býval vo svojom. Navyše, v aktuálnej dobe maximalizmu konzumnej spoločnosti tiež prehodnocujú, akým spôsobom chcú bývať. O kontajnerových domoch sme sa rozprávali s majiteľom slovenskej značky Nanovo Ivanom Zábojníkom.

Aké sú najväčšie benefity kontajnerového domu?

Azda najväčším benefitom kontajnerového domu je pohodlnosť. V Nanovo poskytujeme kompletný servis súvisiaci s tvorbou projektu, výstavbou domu i jeho zariadením. Naši klienti sa tak nemusia sa o nič starať. Od projektovej dokumentácie až po úplne finále – nábytky, doplnky či elektrospotrebiče. Klient je tak rád, že všetky potrebné veci riešia len s jednou firmou.

Veľmi dôležité je aj to, že klient od nás dostane kompletnú projektovú dokumentáciu k našim domom. A tá je veľmi dôležitá. Kým klient vybavuje stavebné povolenie a beží stavebné konanie, zostáva v psychickom pokoji, pretože my už u nás vo výrobe začíname vyrábať a pripravovať.

No a v neposlednom rade ide o suchú stavbu. Všetky procesy spojené so stavbou sú teda suché. Neschne nám poter, veniec a podobne. Práve to náramne urýchľuje celý proces výstavby a eliminuje riziko vytvárania plesní.

Považujú ľudia na Slovensku kontajnerový dom za plnohodnotné bývanie?

Naši klienti určite áno. Vyberajú si nás na základe toho, že majú otvorenú myseľ. Nepovažujú tehlu dogmaticky za jediný stavebný materiál. Sú ochotní prijať aj alternatívne produkty a stavebný materiál.

V prípade kontajnerového bývania si väčšina ľudí predstaví metráž dvojizbového bytu v centre mesta alebo malú chatu niekde v lese, kde sa ľudia potkýnajú nielen o okolitý nábytok, ale aj jeden o druhého. Moderné kontajnerové bývanie však nemusí byť zložené len z jedného lodného kontajnera. Potenciálny investor si jednotlivé kontajnery môže vyskladať prakticky akokoľvek.

Aký veľký priestor potrebuje človek k životu a dôstojnému bývaniu? Musí byť kontajnerový dom nevyhnutne malý?

Myslím si, že dnes už nie je trendom stavať veľké rodinné domy. Máme už úplne iné nastavenie tejto filozofie a podstaty bývania. Moja mamina žije vo viacgeneračnom dome, pretože v 80. rokoch sa nám ani len nesnívalo o tom, že brat bude žiť v Nemecku a ja tiež niekde inde. Teraz tam behá sama v 200 m2.

Ja sám bývam už 7 rokov v N-30 s mojou manželkou. Samozrejme, bez dieťaťa, ale tých 30 m2 nám úplne vyhovuje. Ide nám hlavne o priestor, v ktorom je ten dom osadený. Je to veľká záhrada a interiérový priestor máme výlučne na to, aby sme sa tam osprchovali, vyspali a navarili si.

Najpredávanejším typom domu je náš kontajnerový dom N-90 (pozn. respondenta – označenie „N“ znamená Nanovo). Je postavený z troch lodných kontajnerov a vyhotovujeme ho v 4-izbovom prevedení. Dispozične pozostáva z troch plnohodnotných izieb a obývačky spojenej s kuchyňou. To je taký najdostupnejší a myslím si, že aj dôstojný dom pre mladú 4-člennú rodinu.

Aktuálna doba nám ponúka široké spektrum možností ako má náš dom vyzerať a z čoho by mohol byť vyrobený. Rozmáha sa trend výstavby domov z pórobetónových tvárnic Ytong, momentálne si ľudia obľúbili aj bývanie v moderných drevodomoch, no a výnimkou rozhodne nie sú ani kontajnerové domy. Zvykli si už Slováci na tieto modernejšie formy bývania alebo sú ešte stále ostýchaví a jediným „poriadnym“ stavebným materiálom je pre nich klasická tehla?

Môj produkt oslovuje asi 5 % ľudí na trhu. Avšak, stále sa to zvyšuje. Každým rokom máme viac a viac dopytov a viac a viac stavieb. Ja si myslím, že postupe si tak začíname zvykať na túto alternatívnu verziu bývania.

Poviem vám, aká je moja filozofia. Keď ma osloví 10 ľudí a z toho 2 si od nás ten dom kúpia, považujem to za absolútne špičkový výsledok. Nemám v záujme presviedčať celý svet o tom, že kontajnerový dom je jediná a najlepšia voľba. Vôbec nie, práve naopak. Chcem robiť menej domov, ale kvalitne a špičkovo so zreteľom na kontakt s klientmi, absolútnu trvácnosť a spokojnosť spotrebiteľa. Nechcem z toho žiaden veľký biznis – mať 100 zamestnancov a vyrábať tri domy mesačne.

Pri stavbe rodinného domu, v ktorom väčšina z nás plánuje prežiť niekoľko desaťročí, ak nie celý život, máme spočiatku vysoké nároky, no postupne z nich musíme čo-to popustiť a robiť čoraz viac kompromisov. Kameňom úrazu pri stavbe nového domu je mnohokrát finančná situácia investorov. Preto sa snažia ušetriť na všetkom a často hľadajú lacnejšie riešenia. Prečo je to na Slovensku ešte stále tak, že alternatívne spôsoby bývania hľadáme až v momente, keď nemáme na výber?

Nemyslím si, že je to správne formulovaná otázka. Môj názor je taký, že väčšina mladých rodín sa snaží svoje bývanie riešiť s vidinou lepšej ceny. Mnohí laici si naivne myslia, že kontajnerový dom je niečo, čo má pre nich fungovať len ako dočasné riešenie. Avšak, iba kým ich nevyvediem z omylu. Naše domy nie sú dočasné. Sú do najmenších detailov prepracované tak, aby vydržali navždy.

Veľa ľudí potom odradí to, že cena je plus-mínus rovnaká ako pri klasickom dome. Opäť sa však bavíme o tom, že ľudia nechcú mesiace obchádzať robotníkov na pozemku. Naše domy si na 75 % prefabrikujeme u nás vo výrobe a za dva týždne ho skompletizujeme u klienta. Takú N-90. Toto sú tie atribúty a výhoda toho, že máte rýchle bývanie.

Ako som už spomínala, rodinný dom si väčšina z nás stavia prakticky na celý život. Už dávno však neplatí, že jedno bývanie pokrýva nielen našu, ale aj generácie, ktoré prídu po nás. Idea viacgeneračného bývania tak v súčasnosti stráca svoj význam. Každý jednotlivec i mladá rodina chce bývať vo svojom. Nechcú zdieľať bývanie s inými členmi rodiny. Aká je teda životnosť kontajnerového domu? Ide iba o dočasné bývanie alebo je to skutočne na celý život?

Životnosť kontajnerového domu závisí od vašej starostlivosti oň. Tak ako aj u klasických stavieb.

Aký je životný cyklus kontajnerov, z ktorých vyrábate rodinné domy – od výroby až po stavbu rodinných domov?

Tak ako aj autá, štandardné lodné kontajnery majú svoje technické kontroly. Mnohým špedičným firmám sa neoplatí investovať do takýchto kontrol a je pre ne jednoduchšie kúpiť nový kontajner, ako udržiavať ten starý. A presne tieto „vyradené“ kusy sú našimi stavebnými jednotkami.

Zásobujeme sa teda od špedičných firiem a následne sa v našej výrobnej hale pretvárajú tieto kontajnery na domovy. Po vytvorení základnej kostry s inštaláciami sa takmer hotový produkt transportuje na miesto svojho určenia, kde kontajner sfinalizujeme na dom.

Musia byť budúci majitelia vášniví ekológovia a ochrancovia životného prostredia? Alebo sa to už postupne mení a kontajnerové bývanie volí čoraz viac “bežných” ľudí?

Väčšina našich klientov sú mladé rodiny, ktoré prvotne zaujme náš dizajn. Bonusom je pre nich následne aj filozofia recyklácie už použitého.

Recyklácia, opätovné použitie a upcyklácia je základom ekologického a často i zdravšieho bývania. To znie ako vynikajúci spôsob, ako ušetriť nielen životné prostredie, ale aj našu peňaženku. Aká je cena kontajnerového domu?

Tak ako pri akomkoľvek produkte, závisí od stupňa výbavy. Dám ako príklad náš dom N-90. Na webe máme uvedenú cenu od 90 000 €, ak ale k domu pridáme technológie, ako napríklad rekuperáciu, tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, zelenú strechu a podobne, cena sa vie vyšplhať k 130 000 €.

Aké sú mesačné náklady na kontajnerové bývanie?

Naša spätná väzba od klientov je taká, že v prípade domu N-90 a 4-člennej rodiny, to pri cenách dnešných energií vychádza okolo 120 – 150 € mesačne. Samozrejme, v prípade, že dom má všetko elektrické, teda podlahové kúrenie, ohrev vody, varnú dosku.

Aké sú náklady na opravy kontajnerového bývania?

Kontajnerový dom sa v tomto smere ničím nelíši od klasických stavieb. Vyžaduje si len bežné opravy, ktoré robí každý z nás. Vyčistiť odtoky, prečistiť komín a podobne. To už ale záleží na spôsobe bývania. Ako sa v tom dome žije a aké sú tam nejaké zaťaženia na tieto jednotlivé spotrebiče.

Ako sa treba o kontajnerový dom starať v priebehu rokov?

Budem sa asi opakovať, ale zase len ako pri štandardnej stavbe. Pokiaľ nezanedbáte to, že poškodíte fasádu a do tej fasády vám zateká voda a tá voda sa tam drží, v zime, v lete, rozťahuje a sťahuje, tak proste tam sa nemá čo stať.

