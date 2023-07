Konkurencia ChatGPT je tu: Bard od spoločnosti Google je už prístupný pre Slovákov, toto všetko dokáže

Google dnes oznamuje doteraz najväčšiu geografickú a jazykovú expanziu svojej experimentálnej služby Bard, ktorá je určená na spoluprácu s generatívnou umelou inteligenciou. Tento raný experiment je oddnes k dispozícii vo väčšine krajín a jazykov, vrátane Slovenska a slovenčiny. Google pri tejto príležitosti pridáva do služby Bard aj nové funkcie vo vybraných jazykoch, ako je napríklad možnosť pustiť si jeho odpovede formou hovoreného slova, zadávať mu úlohy prostredníctvom obrázkov alebo jedným tlačidlom upraviť odpoveď do piatich rôznych dĺžok a štýlov.

„Barda sme vytvorili s cieľom, aby sme ľuďom pomohli rozšíriť ich predstavivosť, podporili ich zvedavosť a pomohli im zrealizovať ich nápady. A to nielen tým, že zodpovieme konkrétnu otázku, ale aj tým, že na nej umožníme stavať a ďalej s ňou pracovať,” vysvetľuje Jack Krawczyk, riaditeľ produktového manažmentu pre experimentálnu službu Bard.

Od dnes majú používatelia možnosť spolupracovať s Bardom vo viac ako 40 jazykoch a to vrátane slovenčiny či češtiny, ale aj takej arabčiny, čínštiny, nemčiny, hindčiny alebo španielčiny. Bard bol po novom sprístupnený naprieč európskymi krajinami, vrátane Slovenska. V súlade so zodpovedným prístupom k vývoju a implementácii umelej inteligencie spolupracovala spoločnosť Google na rozšírení Barda aj s odborníkmi, zákonodarcami a regulačnými orgánmi.

Do nástroja je možné nahrať aj obrázok

Spoločnosť dnes oznámila aj ďalšie aktualizácie, vďaka ktorým budú odpovede Barda ešte užitočnejšie. Do nástroja je teraz možné nahrať obrázok a Bard v kombinácii s určitým zadaním obrázok buď ďalej zanalyzuje, alebo inak spracuje. Táto funkcia je teraz dostupná v angličtine a čoskoro bude rozšírená aj do ďalších jazykov. Oddnes je taktiež možné pustiť si vo viac ako 40 jazykoch odpovede Barda ako hovorené slovo. To pomôže vo chvíli, keď si používateľ potrebuje overiť správnu výslovnosť alebo si vytvorené dielo (napr. báseň, scenár a pod.) vypočuť.

Novinkou je aj to, že jedným tlačidlom bude možné Bardovu odpoveď upraviť do piatich rôznych štýlov – jednoduchého, dlhého, krátkeho, profesionálneho či neformálneho. Zatiaľ je táto funkcia dostupná v angličtine, ale čoskoro bude rozšírená aj do ďalších jazykov. Bard je obzvlášť populárny medzi vývojármi z celého sveta a na základe ich spätnej väzby sa Google rozhodol pridať aj možnosť exportovať kód Python vytvorený Bardom okrem Google Colab aj do Replitu.