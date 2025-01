Konečne unikla celá pravda o tom, aká je Meghan v skutočnosti. Princa Harryho mala oklamať pomocou šikovnej taktiky

Posledné mesiace titulky magazínov zapĺňajú správy o potenciálnom rozvode slávneho páru, nehovoriac o tom, že sa odhaľujú stále ďalší ľudia, ktorí sa od Meghan rozhodli dištancovať. Napríklad Victoria Beckham, ako sme informovali v článku.

Zamestnanci, ktorí pracovali pre princa Harryho a Meghan Markle, v článku v časopise Vanity Fair prezradili, akí sú ako zamestnávatelia v skutočnosti a servítku pred ústa si rozhodne nedávali. Píše o tom portál Mirror, ktorý tieto informácie doplnil o ďalšie vyjadrenia, vyzdvihujúc metódu, akou Meghan škaredú pravdu držala pod podkrievkou.

Nekričala na nich nahlas

Vanity Fair citoval zdroje z okolia kráľovského páru, ktoré tvrdia, že Meghan vedela byť „naozaj, naozaj hrozná“, keď veci v práci nevychádzali podľa jej predstáv, a že veci sa často nedarili práve vďaka „požiadavkám“ páru. A cituje aj ďalší zdroj, ktorý hovorí: „Môže sa na vás kričať, aj keď ten niekto hlas nezvýši.“

Ďalšia kráľovská expertka tvrdí, že aj bývalý zamestnanec páru povedal o Meghaninej taktike pri komunikácii so zamestnancami a nie je to nič milé. Camilla Tominey v denníku The Telegraph citovala jedného z bývalých zamestnancov, ktorý jej povedal: „Meghan má vo zvyku používať šepotavý krik, takže keď je Harry v miestnosti, počuje Meghan len normálne hovoriť a nechápe, prečo ju ľudia opisujú ako agresívnu. Jeho štandardná odpoveď je vždy ‚Meghan je nepochopená’“.

V článku sa tiež uvádzajú zdroje, vraj zo susedstva páru v Montecite, ktoré tvrdia, že sú „privilegovaní“ a „neúprimní“. Sussexovci sa k tvrdeniam v článku zatiaľ verejne nevyjadrili, zdroje však už skôr naznačili, že tieto tvrdenia považujú za „znepokojujúce“.

