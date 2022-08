Kombinoval drogy, bol obézny a mal zomrieť na infarkt. Nová teória hovorí, že za smrťou Elvisa Presleyho je incest

Bezvládne telo Elvisa Presleyho bolo nájdené 16. augusta 1977 na podlahe v kúpeľni v jeho domove v Gracelande. Od tých čias neutíchajú otázky týkajúce sa smrti kráľa Rock’n’Rollu, ale aj mesiacov, ktoré jej predchádzali. Bol to skutočne infarkt, ktorý ho pripravil o život, alebo za tým bolo niečo iné?

Vyrastal v chudobe

Elvis Aaron Presley vyrastal v obrovskej chudobe v meste Tupelo, neskôr sa presťahovali do Memphisu. Podľa portálu Britannica bola jeho rodina na tom tak zle, že bola odkázaná na pomoc štátu. Avšak v čase, keď bol tínedžer, svojou nahrávkou zaujal producenta Sama Phillipsa z lokálneho bluesového vydavateľstva Sun Records.

Presley sa stal členom kapely, ktorej súčasťou bol okrem neho gitarista Scotty Moore a basgitarista Bill Black. Elvisov už výrazný hlas sa však naplno prejavil, až keď začali hrať s bluesovým spevákom Arthurom „Big Boy“ Crudupom jeho pieseň That´s All Right Mama. V priebehu nasledujúceho roka vydal Presley 5 piesní, pričom song s názvom Mystery Train sa do dnešného dňa radí medzi tie najikonickejšie.

Netrvalo dlho a jeho hlas sa ozýval zo všetkých rádií a jeho tvár sa objavovala v televízii, ale aj na striebornom plátne. V roku 1955 začal Elvis podľa portálu Biography lákať davy ľudí svojou hudbou, nezvyčajnými pohybmi na pódiu (kvôli nim si vyslúžil prezývku Elvis the Pelvis – Elvis Panva), ale aj výzorom (vlasy mal vraj dokonale uhladené vďaka tomu, že používal krém na topánky), ktorý učaroval nejednej žene. Rok 1956 bol pre Elvisa naozaj hviezdny, jeho manažér Tom Parker mu pomohol podpísať zmluvu s RCA Records.

Priscillu spoznal, keď mala 14 rokov, on mal 24

V tom istom istom roku vznikol aj jeho prvý miliónový singel Heartbreak Hotel, ktorý ľudia jednoducho milovali. Presley nahral aj svoj prvý album a so spoločnosťou Paramount Picture podpísal aj filmovú zmluvu. Jeho prvý film Love Me Tender sa stal trhákom. Jeho hviezdnu kariéru nespomalila dokonca ani služba v armáde.

Ako informuje portál History 101, počas svojej kariéry sa Elvis napokon stal nielen kráľom Rock’n‘ Rollu, ale aj kráľom filmového plátna, zahral si totiž vo viac ako 30 filmoch. Ženy šaleli len čo ho zbadali a omdlievali dokonca aj kritici.

V čase, keď mal Elvis 24 rokov, stretol svoju budúcu manželku Priscillu Beaulieu. Dnes by bol ich vzťah doslova ilegálny, keďže dievča malo v tom čase len 14 rokov. Neskôr priznala, že vzťah s najžiadanejším mužom na svete ju pripravil o tínedžerské roky.

Elvis od nej žiadal, aby pri ňom vyzerala vždy dokonale, nenalíčená sa nemohla objaviť ani náhodou. Navyše, mal rád, ak vo vzťahu ostávalo zopár tajomstiev, nikdy preto nechcel vidieť, ako sa Priscilla líči, prezlieka či upravuje si vlasy.

Pomáhal v boji proti detskej obrne

Presley bol natoľko obľúbený, že ho lekár Jonas Salk požiadal, aby mu pomohol presvedčiť mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať proti detskej obrne. Predtým, ako vystúpil v Šou Eda Sullivana, mu lekári pred zrakmi novinárov vpichli vakcínu.

Nanešťastie, čoskoro sa Elvis začal čoraz viac spoliehať na lieky. Za liečivo považoval aj amfetamíny, s ktorými prvýkrát prišiel do styku ešte počas vojenskej služby. Musel udržiavať šialené tempo a podľa portálu How Stuff Works tvrdil, že berie lieky preto, aby mal energiu na vystúpenia a neskôr preto, aby po vystúpení dokázal zaspať. Niektoré lieky síce mal na predpis, do roku 1970 však jeho závislosť nabrala desivé rozmery. Elvis si to ale neuvedomoval, sám seba nevnímal ako závislého, tí predsa kupujú drogy na ulici.

Hovorilo sa, že Elvisa to všetko prestávalo baviť, diár mal plný na prasknutie, no hranie jedného koncertu za druhým bolo pre neho vraj väčšou záťažou, než akú dokázal uniesť. Začal sa správať čoraz zvláštnejšie. Ako informuje portál All That Is Interesting, bol závislý okrem iného aj od opiátov a o svoje zdravie sa vôbec nestaral.

Správal sa čoraz zvláštnejšie, po predávkovaní skončil v kóme

Začal napríklad zbierať zbrane a dohodol si aj stretnutie v Bielom dome s Richardom Nixonom. Tvrdil, že chce chrániť Ameriku pred hipiesákmi a ilegálnymi drogami. Vraj k tomu potreboval už len oficiálny odznak. Nixon bol zmätený, no súhlasil s ním, že drogy sú zlé, zapózoval pred fotografmi a nenápadne vypoklonkoval Elvisa zo svojej kancelárie.

V roku 1972 sa rozpadlo jeho manželstvo s Priscillou a o rok neskôr sa dvakrát predávkoval. V jednom z prípadov bol jeho stav natoľko vážny, že na krátko upadol do kómy. Podľa portálu History sa jeho fyzický, ale aj psychický zdravotný stav rapídne zhoršoval. Rok pred svojou smrťou bol obézny, mal problémy so zrakom, ale aj s trávením. Množstvo ťažkostí mu spôsobili práve drogy.

Odrážalo sa to aj na jeho vystúpeniach. Tie boli čoraz horšie, miestami sa jeho spev stával úplne nezrozumiteľným bľabotom. Fanúšikovia boli zhrození, videli, že so spevákom niečo naozaj nie je v poriadku.

To všetko viedlo k tomu, že napokon naposledy vydýchol 16. augusta v roku 1977, mal len 42 rokov. Na podlahe v kúpeľni ho v zlom stave objavila jeho snúbenica Ginger Alden. Ešte žil, no snaha o jeho záchranu bola márna. O niekoľko hodín neskôr zomrel. Podľa výsledkov pitvy mal Elvis skonať na následky infarktu. V jeho tele sa našli stopy opiátov, barbiturátov či amfetamínov.

Mohol zomrieť kvôli incestu?

Objavili sa však špekulácie o tom, že za Elvisovu smrť neboli zodpovedné len drogy, ale aj genetický defekt zapríčinený incestom, informuje Daily Mail. Podľa Sally Hoedel, autorky knihy Elvis: Destined To Die Young (Elvis: Predurčený zomrieť mladý), boli starí rodičia zo strany Elvisovej matky bratranec a sesternica.

Doll Mansell, Elvisova stará mama údajne trpela tuberkulózou. Podľa Sally to však bola nesprávna diagnóza. Myslí si, že to bol genetický defekt a tým, že sa Doll vydala za svojho bratranca, sa defekt na ich deťoch a vnúčatách prejavil ešte výraznejšie.

Sally postrehla, že na následky infarktu zomrela aj spevákova matka Gladys, pričom bola taktiež pomerne mladá, mala 46 rokov. Na druhej strane, podľa All That Is Interesting sa Gladys kvôli synovej sláve utápala v depresiách, holdovala alkoholu a užívala tabletky na chudnutie, následkom čoho neskôr trpela hepatitídou.

Podľa Sally je však podozrivé, že na následky ochorenia srdca či pľúc v rovnakom veku zomreli aj jej traja bratia. Podľa autorky knihy to nemôže byť náhoda. Podľa nej aj Elvis začal užívať lieky preto, lebo trpel zdravotnými problémami, ktoré chcel za každú cenu pred svetom ukryť.

Ak vás Elvisov príbeh zaujal, pozrite si film Elvis v hlavnej úlohe s Austinom Butlerom a Tomom Hanksom.