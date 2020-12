Kollárove návštevy v nemocnici sa budú riešiť. Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet

Nadácia Zastavme korupciu (NZK) podáva na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a Ministerstvo vnútra SR podnet na Nemocnicu sv. Michala v Bratislave.

Dôvodovom sú návštevy, ktoré prijímal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) počas svojej hospitalizácie v zariadení. V tlačovej správe od komunikačnej manažérky NZK Lucia Pažicová o tom informovala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

Návštevy boli zakázané

Podľa nadácie došlo pri prijímaní návštev v čase zákazu návštev v nemocniciach k spáchaniu priestupkov a správnych deliktov. „Myslíme si, že v súčasnej pandemickej situácii je dodržiavanie pravidiel kľúčové. A to rovnako predstaviteľmi štátu či majiteľmi reštaurácií,“ uviedla Zuzana Petková.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb mali podľa nej zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a to s výnimkou kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým. Vyhláška, ktorá nadobudla účinnosť 30. októbra, umožňovala výnimky aj pre návštevy umierajúcich, ak nemocnica zabezpečí dôsledné dodržiavanie protipandemických opatrení.

Vedenie návštevy tolerovalo

NZK uvádza, že z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že Nemocnica sv. Michala napriek zákazu umožnila viacerým osobám, aby navštevovali Kollára počas hospitalizácie. Zo zverejnených informácií podľa nej vyplýva, že napriek dostatku zdravotného personálu a jeho nepretržitej prítomnosti bola prítomnosť návštev tolerovaná zo strany poskytovateľa a jeho vedenia.

Podľa nadácie sa Nemocnica sv. Michala ako právnická osoba dopustila správneho deliktu, za ktorý môže hroziť pokuta do 20-tisíc eur. Súčasne nemožno vylúčiť spáchanie priestupkov osobami, ktoré nerešpektovali zákaz a navštevovali predsedu parlamentu.

Boris Kollár bol účastníkom vážnej dopravnej nehody v sobotu 24. októbra. Predseda parlamentu bol po nehode prevezený do Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Počas nehody sa vo vozidle nachádzala aj bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová. Kollár jej prítomnosť v aute neskôr vysvetľoval vo videu tak, že ho Fabušová oslovila so žiadosťou, aby ju odviezol do lekárne. Po tom, ako vysvitlo, že Kollár napriek zákazu návštev v nemocniciach prijímal návštevy Kollár požiadal o prepustenie z nemocnice do domácej liečby. Hospitalizáciu ukončil v piatok 27. novembra.