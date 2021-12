Koalícia sa stále nevie dohodnúť, názory na lockdown sa rôznia. Viacerí chcú uvoľnenie opatrení pre očkovaných

Opätovný lockdown zaviedlo Slovensko 26. novembra, platiť mal dva týždne do 9. decembra. Konzílium odborníkov však navrhovalo vláde, aby ho predĺžila. Dôvod je jednoduchý. Vôbec nezaberá. Včera o tom rokovala koaličná rada.

Po víkendovom rokovaní konzília odborníkov, kde mali po 10 dňoch prehodnotiť lockdown, navrhujú, aby platil ďalší týždeň. Konkrétne by tak mal lockdown pre všetkých trvať do 16. decembra. Dôvodom návrhu na predĺženie lockdownu je, že epidemická situácia sa za 10 dní od jeho zavedenia nezlepšila.

Názory partnerov sa rôznili

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) predstavil návrh opatrení, ktorý počíta s predĺžením lockdownu do 16. decembra a následným postupným uvoľňovaním opatrení. OĽANO s ním súhlasí. SaS a Za ľudí žiadajú uvoľnenie opatrení pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Sme rodina chce uvoľnenie aj pre testovaných ľudí a volá po kompromise.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) pred rokovaním zdôraznil, že cieľom opatrení je bezpečný návrat očkovaných ľudí do normálneho života. Lengvarského návrh označil za začiatok výhod pre očkovaných. V boji s krízou nového koronavírusu podľa premiéra pomôže najmä výrazné zvýšenie zaočkovanosti.

Expremiér, minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič návrhy odborníkov a ministra Lengvarského podporuje a kritizuje SaS. “SaS vždy bojovala proti názoru odborníkov, vieme, ako to dopadlo a koľko ľudí na to doplatilo. Ja stojím za názorom odborníkov, za konzíliom, za ministrom zdravotníctva, za premiérom Hegerom v tejto veci,” vyhlásil Matovič. Zdôraznil potrebu zníženia mobility a zvýšenia zaočkovanosti.

SaS stále žiada uvoľnenie opatrení pre očkovaných

Strana SaS chce na koaličnej rade hovoriť o uvoľňovaní opatrení, o otváraní obchodov a prevádzok pre zaočkovaných. Otvoriť mieni aj tému odškodňovania prevádzok dotknutých lockdownom či režimu OTP v dopravných prostriedkoch.

Hnutie Sme rodina sa podľa lídra Borisa Kollára zrejme pridá na stranu SaS. “Asi sa pridáme k SaS, aby sme to otvorili a skončili s týmto lockdownom,” povedal Kollár, ktorý žiada uvoľnenie opatrení nielen pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19, ale aj pre ľudí s negatívnym testom. Kollár zároveň uviedol, že koalícia musí nájsť kompromisné riešenie.

Názor odborníkov podporuje aj Juraj Šeliga zo strany Za ľudí. Jeho stranícka šéfka Veronika Remišová žiada uvoľňovanie opatrení pre zaočkovaných. Chce tiež, aby sa opatrenie prijali nielen na nasledujúci týždeň, ale minimálne do 9. či 10. januára. Remišová odmieta celoplošný lockdown pre očkovaných i neočkovaných. Podľa Šeligu aj ona podporí názor odborníkov. “Od začiatku hovoríme, že očkovaní majú mať výhodu,” doplnil Šeliga.

Koaličná rada sa napokon včera na ničom nedohodla, ale podľa slov šéfky zdravotníckeho parlamentu za SaS Janky Bittó Cigánikovej, je od dnešného rána k dohode bližšie. “Mám pocit, že to smeruje k nejakým kompromisom,” dodala pre denník Sme. O pokračovaní opatrení proti covidu koalícia stále rokuje, povedal predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš. Jej cieľom je, aby bola skupina ľudí nad 60 rokov čo najviac zaočkovaná.

Na otázku, či SaS podporí predĺženie lockdownu len vtedy, keď budú zvýhodnení očkovaní šéfka ich poslaneckého klubu Anna Zemanová odvetila, že „bude rozhodnuté na vláde“. Za predčasné považuje hovoriť, či sa zakáže cestovanie cez Vianoce k známym či do lyžiarskych stredísk. „Bude to závisieť aj od toho, ako sa budú ľudia zodpovedne správať. Chcela by som ľudí poprosiť, vírus sa šíri osobným kontaktom najmä so staršími ľuďmi, ktorí nie sú zaočkovaní,“ povedala. Ďalej sa na ľudí obrátila s prosbou, že „ak sa chceme vrátiť do normálnejšieho života“, aby sa dali zaočkovať.

Vláda bude o konečnej podobe ďalších opatrení a prípadnom predĺžení lockdownu rokovať v stredu.