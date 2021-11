Koalícia sa už zrejme dohodla: Lockdown by mal platiť 2 týždne, takto by mali vyzerať prísne opatrenia

Vládna koalícia sa dohodla na opatreniach, predstaviť ich má až v stredu (24. 11.) potom, ako ich prijme vláda. Tvrdia to podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga a šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Šeliga pre TASR povedal, že opatreniami chcú pomôcť preťaženým nemocniciam a motivovať k očkovaniu proti COVID-19.

Podľa informácií, ktoré získal Denník N by malo ísť o lockdown, ktorý bude trvať 2 týždne a platiť by mal začať už vo štvrtok alebo v piatok. Školy sa plošne zatvárať nebudú a malo by prísť aj k odškodňovaniu tých, ktorí budú musieť z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie zatvoriť svoje prevádzky.

Základ by sa meniť nemal, ak nastanú nejaké zmeny, tak len na detailoch. Platiť by mal aj zákaz nočného vychádzania a zatvoriť by sa mali hotely, reštaurácie, kaviarne, kaderníctva, fitká- nie je však jasné, či bude fungovať napríklad okienkový predaj. Pohybovať sa budeme môcť do práce, do školy, na nákup a k lekárovi. Pre očkovaných by mala platiť výhoda, že nakúpia aj v esenciálnych obchodoch, neočkovaní len v potravinách, v drogérii a v lekárni. Kontrolovať sa má tiež OTP na pracoviskách.

Ešte vraj rokujú

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej diskusia v koalícii ešte pokračuje a uzavrie sa v stredu. Nepovedali, či pôjde o tvrdý lockdown alebo iba sprísnenie súčasných opatrení bez úplného uzavretia krajiny. “Dohoda na konkrétnych opatreniach bola jednohlasná. Všetky presné a jasné informácie podľa spoločnej dohody oznámi pán premiér s koaličnými lídrami,” povedal Šeliga.

Všetci štyria partneri sa podľa Šipoša dohodli, že výsledok oznámia spoločne v stredu po zasadnutí vlády. “Dospelo sa k dohode všetkých, museli sme dôjsť ku kompromisu, každý mal nejaké návrhy. Podstatné je, aby to bolo jednotné, zrozumiteľné a pomohlo to našim zdravotníkom v nemocniciach,” dodal pre TASR.

Zemanová uviedla, že koalícia nie je dohodnutá a rokuje. “Je snaha o dohodu, aby všetko bolo prijaté konsenzom, stále v koalícii prebiehajú rokovania, uzavrie sa to na vláde,” priblížila s tým, že v utorok večer má o opatreniach rokovať aj poslanecký klub SaS. Premiér Eduard Heger, ako aj viacerí predstavitelia vlády v pondelok potvrdili, že sa hovorí o zavedení tvrdého lockdownu pre všetkých. O návrhoch rokovala v pondelok večer koaličná rada.

Správu aktualizujeme.