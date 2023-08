Kľúčový horský priechod bude dva dni úplne uzavretý: Chystá sa osádzanie mosta, v tento dátum tam autom nechoďte

Vodiči cez horský priechod Donovaly v utorok (15. 8.) a v stredu (16. 8.) neprejdú. Priamo v obci sa bude osádzať lávka pre peších, preto cestu I/59 od centrálnej križovatky Donovaly smer Ružomberok na dva dni pre dopravu úplne uzavrú. Avizovala to obec na svojej webovej stránke a aj autobusový dopravca, spoločnosť Arriva Liorbus.

Dopravca zároveň cestujúcich žiada, aby zvážili potrebu cestovať do Banskej Bystrice, prípadne využili železničnú dopravu, najmä z Ružomberka do mesta pod Urpínom.

Obchádzková trasa Banská Bystrica – Ružomberok povedie cez Banskú Bystricu – Harmanec – Turčianske Teplice – Martin – Ružomberok, ako aj Banskú Bystricu – Podbrezovú – Mýto pod Ďumbierom – Kráľovu Lehotu – Liptovský Hrádok – Ivachnovú – Ružomberok. Obchádzková trasa Žiar nad Hronom – Ružomberok povedie cez Žiar nad Hronom – Kremnicu – Hornú Štubňu – Turčianske Teplice – Martin – Ružomberok.

Do obce pustia len ľudí, ktorí tam bývajú

Ako informovala polícia a riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica Slovenskej správy ciest (SSC) Miloš Kreth, na Donovaly počas úplnej uzávery pustia iba ľudí, ktorí tam bývajú, prípadne turistov s hotelovými poukazmi.

SSC vykonáva v smere od Banskej Bystrice do Ružomberka stavebné práce na viacerých úsekoch tejto cesty medzinárodného významu. Podľa Kretha ide celkovo o štyri stavby v hodnote zhruba 20 miliónov eur z eurofondov. Práce potrvajú minimálne do konca tohto roka. Vodiči preto musia strpieť výrazné dopravné obmedzenia a počítať so zdržaním. Pri plánovaní cesty by si skôr mali zvoliť horský priechod Šturec, respektíve Čertovicu, v závislosti od cieľového miesta.