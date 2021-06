Kedysi behávala v balerínkach, dnes má vlastného trénera. Dievča z osady sa stalo majsterkou Slovenska

Annamária Horváthová sa dostala do povedomia Slovákov ešte v roku 2018. Vtedy o nej médiá písali ako o dievčatku z osady, ktoré vyhralo atletické preteky v Moldave nad Bodvou. Na tom by nebolo nič nezvyčajné. Annamária však Beh za zdravím vyhrala v balerínkach a jej fotografiu uverejnilo viacero slovenských i českých médií. Teraz sa mladé dievča dostáva do médií opäť – stala sa totiž majsterkou Slovenska.

Mladá atlétka sa aj napriek značne znevýhodneným podmienkam behu nevzdala a včera sa jej v Košiciach podarilo vyhrať Majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek v behu na 1500 metrov. Stala sa tak majsterkou, informovalo centrum voľného času CVrČek. To jej zabezpečilo trénera, vychovávateľa aj sponzora, ktorý jej tiež zaobstaral prvú bežeckú obuv. V ceste za snom jej tak už nič nestálo a dostavili sa ďalšie veľké úspechy.

„Jej fotografia vtedy obletela celé Slovensko a dostala sa aj do zahraničia! Oslovila tisíce ľudí! Vyvolala búrlivú diskusiu! Niektorí jej verili, iní nie,“ píše CVČ vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook, kde mladej atlétke gratuluje. „Sme radi, že Balerínkový beh pokračuje,“ dodali.

Pred troma rokmi, 19. júna 2018, Annamária Horváthová na súťaži Beh za zdravím zvíťazila v balerínkach. Začal sa… Posted by Centrum voľného času CVrČek on Sunday, June 20, 2021

Úspech sa na seba, samozrejme, nenechal dlho čakať a fotografiu mladej dievčiny opäť zdieľali tisíce Slovákov. Ku gratulantom sa pridal aj europoslanec Michal Šimečka (PS).

„Obrovská gratulácia Annamárii, jej rodičom, trénerovi a všetkým ľuďom na Slovensku, ktorých sa jej príbeh dotkol a v uplynulých rokoch stáli pri nej, aby mohla makať na svojich snoch. Niekedy stačí málo, vľúdne slovo, dôvera a aspoň o kúsok lepšie podmienky, aby sa diali veľké veci,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti Šimečka.