Kedy potrebujem negatívny test a sú ešte povinné respirátory? Oddnes platia nové opatrenia, pozrite si prehľad

Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze sú dva okresy, červených je 23, v ružovej fáze ich je 50. V druhom stupni ostražitosti budú štyri okresy. Vyplýva to z aktualizovaného rozdelenia okresov podľa rizikovosti, ktoré na rokovaní v stredu (12. 5.) schválila vláda.

V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

Hlohovec, okres Nitra, okres Senec, okres Topoľčany;

Nové pravidlá: Otázky a odpovede

Čo sa opatrení týka, riadime sa novým, resp. aktualizovaným COVID automatom. Jeho súčasťou je aj osem rezortných semaforov a národná testovacia stratégia. To v praxi znamená, že niektoré činnosti ako napríklad šport alebo hromadné podujatia upravujú vyhlášky, plus podliehajú pravidlám príslušného semaforu. Všetky podrobnosti o opatreniach podľa okresu, v ktorom sa nachádzate nájdete na stránkach automat.gov.sk.

Potrebujem do fitka 24 hodinový test?

Nie, na vstup do fitnescentier napokon nebude potrebné preukázať sa negatívnym testom. Pri akvaparkoch sa táto povinnosť bude vzťahovať len na vstup do interiérových služieb. Vo výnimke pre vstup do prevádzky sú rovnaké pravidlá, ako aj platili tzn. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní (nie staršie ako 180 dní), deti do 10 rokov. Kapacita bude stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže.

Môžem ísť do kina?

Môžete, no záleží na tom, v akom okrese sa nachádzate. Kiná sa oddnes môžu otvoriť v okresoch od červenej farby a to znamená, že aj ružové a oranžové.

Môžem si spraviť oslavu a pozvať rodinu a priateľov?

Áno, môžete. Keďže sa skončil núdzový stav a neplatí zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania, návštevy nie sú nijak obmedzené. Môžete sa stretnúť v interiéry, nie je stanovený ani počet a nutnosť byť z jednej domácnosti. Odporúčame ale stretnúť sa radšej vonku, prípadne sa chrániť aspoň prekrytím horných dýchacích ciest.

Potrebujem do obchodu alebo obchodného centra test?

Nie, na vstup nebude potrebný ani negatívny test na ochorenie COVID-19. Naďalej platí zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. Netýka sa to zariadení v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania. Vo všetkých okresoch sa od pondelka ruší povinnosť v obchodných domoch merať teplotu.

Môžem ísť na plaváreň?

Plavárne sa môžu otvoriť, dôležitá je len kapacita, ktorá je v každej fáze rozdielna. Najväčšie uvoľnenie je v oranžovej fáze, kde je povolená kapacita 30%. Podrobnosti nájdete na konci článku.

Ktorí žiaci ešte stále ostávajú doma?

Od pondelka 17. mája sa otvárajú všetky školy a všetky ročníky bez obmedzenia. Podliehajú však samostatnému školskému semaforu. Čo sa týka vysokých škôl, tam sa študenti stále učia dištančne s výnimkami.

Je respirátor stále povinný?

Podmienky nosenia respirátorov a rúšok sa upravili. V prvom a v druhom stupni ostražitosti, teda v žltých a oranžových okresoch, ale aj v stupni monitoring bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Okrem rúška budú môcť ľudia použiť šál alebo šatku. V zelených, žltých a oranžových okresoch zostáva rúško povinné v prípade účasti na hromadných podujatiach v exteriéri.

Môžem sa ísť najesť do interiéru reštaurácie?

V okresoch, ktoré sa budú nachádzať v prvom a druhom stupni ostražitosti – žlté a oranžové okresy – bude možné od pondelka konzumovať aj v interiéroch reštaurácií, avšak s kapacitnými obmedzeniami.

Otvoria sa už wellnes a aquaparky?

Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v prvom stupni varovania a v lepších okresoch (oranžová, žltá, zelená), na vstup do vnútorných služieb bude potrebný negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR či LAMP test nie starší ako 72 hodín.

Môžem ísť po 21. hodine von?

Áno, môžete. Na Slovensku sa totiž v sobotu skončil núdzový stav a tým aj zákaz vychádzania. Pohyb je momentálne neobmedzený.

Môžem ísť nakúpiť aj ráno o 9. hodine?

Áno, môžete a to preto, že od 9. mája sa zrušili platnou vyhláškou nákupné hodiny pre seniorov.

Kedy nemusím ísť do karantény po kontakte s pozitívnou osobou?

Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus nemusia ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. Aby osoba nemusela ísť do karantény, musí byť najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny.

Výnimku z izolácie si môžu uplatniť aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň dva týždne. Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich, ako u úzkych kontaktov, vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia. Naďalej platí, že v karanténe ako úzky kontakt nemusí byť osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dní.

Potrebujú žiaci do školy test?

Nie, do škôl a školských zariadení vstupovať žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a študenti vstupujúci do priestorov vysokej školy na prijímacie konanie.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Kto nepotrebuje mať negatívny test?

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania. Negatívny test nie je potrebný ani v ružových a červených okresoch, s platnými výnimkami spomínanými vyššie.

Podrobnejšie opatrenia a kapacita podľa fázy

Čo sa týka hromadných podujatí:

oranžový okres: V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100.

ružový okres: V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v

exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100.

exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. červený okres: V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100.

Svadby a oslavy:

oranžový okres: V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100

ružový okres: Maximálne 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu

červený a bordový okres: zakázané

Umelé kúpaliská

negatívny test nie starší ako 24 alebo PCR nie starší ako 72 hodín, kapacita od podľa farby okresu, v bordových max 6 osôb, červené a ružové max 10 osôb, oranžové 30 % kapacity

Fitnes

oranžový okres: Max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu

ružový okres: Max. 15 osôb alebo min. 25 m2 / osobu

červený okres: Max. 10 osôb alebo min. 25 m2 / osobu

bordový okres: zakázané

Bazény a plavárne

oranžový okres: Max. 30% kapacity

ružový okres: Max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu

červený okres: Max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu

bordový okres: Max. 6 osôb

Ubytovacie zariadenia

oranžová fáza: bez obmedzenia, Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

ružová fáza: Ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe

červená aj bordová fáza: Bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe

Návštevy nemocníc