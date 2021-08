Keď mal 14 rokov, vytvoril vlastnú kryptomenu. Tínedžer vďaka šikovnosti zbohatol, pre mladých má dôležitý odkaz

Len máloktorý z nich pomyslí na vytvorenie novej kryptomeny. Youssof Altoukhi však vôbec nie je bežným teenagerom. Už od útleho veku ho zaujímali financie a možnosti, ako si zarobiť a nespoliehať sa len na to, čo mu do rúk dajú rodičia. Aj vďaka tomu je už teraz na správnej ceste k rozprávkovému bohatstvu. Možno sa raz dokonca zaradí medzi tých najbohatších ľudí na svete.

Už od útleho veku sa zaujímal o svet obchodu

Meno Youssof Altoukhi vám možno nič nehovorí, najmä, ak vo svete kryptomeny nie ste príliš doma. To sa však už čoskoro celkom pravdepodobne zmení. V posledných mesiacoch záujem o kryptomenu rapídne vzrástol. Tejto tematike sa venuje čoraz viac ľudí, ktorí dúfajú, že vďaka nej zbohatnú. Kým sa však väčšina ľudí zaoberá tým, ako kryptomenu, najmä bitcoin, vyťažiť a rýchlo sa obohatiť, Youssofa zaujímalo, ako si vytvoriť vlastnú kryptomenu. Narodil sa v roku 2005 v libanonskom Bejrúte, no jeho domovom je už nejaký čas Londýn, informuje portál Forbes.

Na podnikateľskú cestu sa dal už v útlom detstve. Peniaze si však nezarábal bežným spôsobom, ako je napríklad roznášanie letákov do schránok, venčenie psov či predávaním limonády. Zarábal si tým, že predával všeličo svojim spolužiakom v škole.

Ešte v čase, keď bol žiakom na základnej škole, dostal do daru 3D tlačiareň. Chvíľu s ňou experimentoval, napokon sa však naučil ovládať ju a tlačil spolužiakom rôzne predmety na objednávku, napríklad puzdra na mobily podľa ich predstáv. Aj keď spočiatku robil chyby, postupne sa naučil vyrábať puzdra, o ktoré javilo záujem čoraz väčšie množstvo ľudí.

Čoskoro si dokonca vytvoril aj vlastnú webovú stránku, aby mohol biznis rozbehnúť vo väčšom, píše portál Breaking Daily News. Napriek veľkej nádeji, ktorú Yousoff do obchodu vkladal, sa mu ale príliš nedarilo. Nie vždy však úspech príde hneď, aj tí najúspešnejší ľudia sa často museli v počiatkoch popasovať s niekoľkými väčšími či menšími neúspechmi. Rozhodol sa preto, že vyskúša niečo iné. Prostredníctvom webovej stránky, ale aj Instagramu, predával limitované edície oblečenia či tenisiek, ktoré on sám kúpil z našetrených peňazí. Zameriaval sa najmä na kúpu a predaj tenisiek a svojmu biznisu dal pomenovanie Little Kicks.

Bolo toho na neho priveľa, začal sa preto zaujímať o obchodovanie na burze

Už v tak mladom veku vedel, že obchod nebude fungovať len tak, sám od seba, musí mu nejako pomôcť posúvať sa vpred. Rozhodol sa preto Little Kicks propagovať za pomoci influencerov na sociálnych sieťach, ale aj Google Maps. S touto platformou v tom čase pracoval len málokto, väčšina jeho konkurentov sa zameriavala najmä na sociálne siete. Nevyhol sa však ani nepríjemným skúsenostiam s podvodníkmi. To všetko mu zabezpečilo nielen príjem, ale aj cenné skúsenosti, ktoré mu mali vo svete obchodovania výrazne pomôcť.

Obchodovaniu s teniskami sa venoval rok, neskôr však prišiel na to, že popri škole je toho na neho jednoducho priveľa. Chcel sa venovať niečomu, čo sa dá robiť pasívne a bez toho, aby pri tom musel predávať fyzické produkty. Práve preto ho zaujalo obchodovanie s cennými papiermi na burze. Začal sa v tejto sfére postupne vzdelávať a v čase, keď pozbieral odvahu a urobil svoju prvú investíciu, mal Youssof len 10 rokov. V tom čase sa väčšina detí hrá s plyšovými zvieratkami alebo pozerá animované filmy, Youssof však mal veľké ciele.

Napokon ho zlákal svet kryptomeny

Trh s kryptomenou ho zlákal v roku 2016. Netrvalo dlho a veľmi rýchlo pochopil, aké sú výhody, ale aj nevýhody altcoinov (pojem altcoin označuje podľa portálu Investopedia kryptomenu inú ako bitcoin). V roku 2017 prvýkrát investoval do bitcoinu, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý krok. V roku 2020, keď sa obchod s kryptomenou rozbehol závratným tempom, mu to vynieslo nemalý zisk. Dovtedy existujúca kryptomena sa mu však nepozdávala, mala podľa Youssofa množstvo úskalí. Rozhodol sa preto vytvoriť vlastnú kryptomenu a dal jej pomenovanie Y coin (YCO). V tom čase mal teenager ešte len 14 rokov.

Ako informuje portál Digital Weekday, Y coin je mimoriadne ambicióznym projektom, a aj keď je ešte len v začiatkoch, už čoskoro môže zmeniť svet kryptomeny, ako ho poznáme dnes. V budúcnosti sa môže stať kryptomenou, ktorá zabezpečí, že bude investovanie v tejto sfére demokratickejšie, slovo každého bude mať rovnakú váhu. Ako píše Forbes, bude to akási komunitná mena, nikto nebude uprednostňovaný, a to bez ohľadu na to, koľko toho obsahuje jeho digitálne peňaženka. Menej majetní budú rovnako privilegovaní, ako bohatí.

Každý bude mať rovnaké slovo, uprednostňovaní nebudú ani tí najbohatší

Youssof vo februári tohto roka rozbehol už aj webovú stránku Y coin. Nákupná cena za 1 Y coin vtedy dosahovala výšku 0,0015 dolára, pričom podľa informácií na stránke sa oficiálne dal zakúpiť od 15. februára. Kryptomena je dostupná prostredníctvom služieb Vindax a Uniswap. Aplikácia Y Hub bude do prevádzky spustená už koncom septembra tohto roka a dostupná bude pre používateľov iOS, ale aj Androidu. Transakcie budú prostredníctvom nej vykonávané celkom zdarma, používatelia sa nemusia obávať toho, že ich prekvapia nečakané poplatky. Okrem toho, členovia komunity budú môcť zopár Y coinov získať napríklad aj za to, že si pozrú reklamu uverejnenú v aplikácii.

V čom sa Y coin líši od bitcoinu? Podľa Youssofa využíva komplexnejšiu dátovú štruktúru. Obchodovanie s kryptomenou bude bezpečnejšie, dal si totiž spolu so svojim tímom záležať aj na vylepšení množstva bezpečnostných prvkov. Kryptomena by mala byť v bezpečí dokonca aj pred útokmi hackerov, ktoré v posledných rokoch nie sú ničím výnimočným, dejú sa čoraz častejšie. Ako sme vás nedávno informovali, hackeri si vo veľkom brúsia zuby už aj na kryptomenu.

Youssofovi však nejde len o bohatstvo. Prvé úspechy dosiahol už vo veľmi mladom veku a chce svojich rovesníkov inšpirovať. Chce, aby sa zamysleli nad tým, čo všetko dokážu, ak ich niečo skutočne zaujíma a akým spôsobom môžu zmeniť svet, píše portál The Britonian.

Ako sa Youssofovi a jeho kryptomene darí a čo je nového vo svete Y coinu, môžete sledovať prostredníctvom Redditu či Instagramu.