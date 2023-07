Keď dostali účet, zostali šokovaní: Museli zaplatiť takmer 40 eur navyše, neuveríte, za čo chcel podnik poplatok

Návšteva reštaurácie či baru sa môže zvrhnúť v nepríjemnú skúsenosť, ak nás pri platení čaká prekvapenie, s ktorým nepočítame. Presne to sa stalo tejto skupine, ktorej zážitok zdieľal používateľ na Reddite, upozornil portál LADbible.

Používateľ s prezývkou „AsperLDN97“ zdieľal včera na obľúbenej sieti nečakanú skúsenosť jeho priateľky. „Priateľka a jej kamaráti museli zaplatiť za počúvanie živej hudby v reštaurácii,“ napísal a ako dôkaz pridal fotografiu pokladničného bločka. Je na ňom vidieť štyrikrát zaúčtovanú položku 8 libier (9,3 eura), teda nečakaný poplatok, ktorý ich vyšiel spolu na 32 libier (cez 37 eur).

Netušili, že za počúvanie hudby budú musieť zaplatiť

Príspevok sa stal virálnym a môžete si pod ním prečítať tisícky rôznych komentárov. Autor príspevku dodatočne vysvetlil, že jeho priateľka s kamarátmi boli naozaj prekvapení, keďže nikde v reštaurácii nevideli upozornenie, že počúvanie jazzovej kapely naživo je spoplatnené.

„Keď dostali účet, všimli si poplatok, ktorý ich šokoval. Keďže bolo rušno a nepodarilo sa im zastihnúť čašníka za viac ako 20 minút, zaplatili celý účet aj s prepitným,“ vysvetlil v komentári.

Niektorých to prekvapilo, ďalších ani nie

Ďalší používatelia upozornili na to, že ich to neprekvapilo, keďže ide o prax, s ktorou sa už pri miestach, kde hrala jazzová hudba, stretli. Boli však aj takí, ktorí si robili z tejto skúsenosti srandu. „A teraz si predstavte, že by boli hluchí,“ napísal niekto. „Objednali ste si štyrikrát hudbu?“ zamyslel sa niekto. Ďalší sa zas zhodli na tom, že za počúvanie hudby je v poriadku platiť, nie však takýmto spôsobom. Ideálne totiž je, ak je o tom človek dopredu oboznámený.

Mnohí sa snažili hľadať vysvetlenia, prečo sa to stalo a spomenuli napríklad skrytý poplatok. No ozvala sa aj osoba, ktorá pracovala na mieste, kde hudbu zákazníkom účtovali. „Robili sme to v reštaurácii, kde som pracoval. Každý večer tam hrala živá hudba a v jedálnom lístku bolo uvedené, že keď hrá, účtuje sa takýto poplatok za osobu. Peniaze išli priamo hudobníkom a nikto sa nikdy nesťažoval.“ Podľa autora príspevku ale skupinka jeho priateľky nič také na mieste nevidela.

Niektorí ľudia priznali, že by ich to poriadne rozzúrilo, keby sa to stane im a objavila sa aj kritika na samotný podnik.