Každá nedokonalosť sa dá zmierniť účesom. Ak vás trápi veľký nos či dvojitá brada, stačí zmeniť strih vlasov

Každý človek má niečo, s čím nie je na sebe spokojný. Či už sú to asymetrické rysy, dvojitá brada alebo odstávajúce uši. Vo väčšine prípadov ide o „nedokonalosti“, pre ktoré sú ľudia neistí, hoci si ich nikto iný hneď nevšimne a nedostávajú za ne kritiku. Jednoducho, ľudia sú sami sebe najväčšími kritikmi.

Neexistuje črta tváre, ktorá by sa nedala zjemniť účesom, tvrdí portál Brightside.me. Malé oči sa považujú za príťažlivé, okrúhly tvar tváre dodáva mladistvý vzhľad a ľudia s veľkými ušami sú rozkošní, stačí sa pozrieť na Anne Hathaway! Jedinečné črty by sa nemali zakrývať, no ak s nimi bojujete, vždy ich môžete zmierniť.

Dvojitá brada

Ak máte dvojitú bradu, rovné ostré strihy, ktoré na ňu len upozornia, rozhodne nie sú pre vás. Namiesto toho si vyberte ofinu a kučery, vrstvené účesy alebo účesy, ktoré rámujú tvár a opticky ju zužujú. Takto upriamite pozornosť na svoje vlasy a nie na bradu.

Nezabudnite, že trik spočíva v tom, že máte vrstvy. Tie dodávajú objem a vytvárajú ilúziu úzkej tváre. Obľúbeným účesom je napríklad klasický bob, ktorý sa dá ostrihať do rôznych dĺžok. Kratší bob vám predĺži krk, ten dlhší zas zúži tvár. Hlavne sa vyhnite strihom, ktoré končia priamo pri čeľusti, pretože môžu naopak vašu dvojitú bradu zvýrazniť.

Veľký nos