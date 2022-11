Katar šokovali dve mladé futbalové fanúšičky: Napriek zákazu sa odhalili počas zápasu a ukázali nahé prsia

Futbalové majstrovstvá sveta v Katare sprevádza jeden škandál za druhým. Ešte pred samotným štartom šampionátu sa hovorilo, že sa bude vo veľkej miere dohliadať najmä na zákony a poriadok, ktoré fanúšikovia v eufórii môžu porušovať. Extrémne konzervatívna krajina vystríhala pred vystrájaním najmä tých futbalových fanúšikov, ktorým nič nie je sväté a zákony a nariadenia porušujú všade, kde sa dá. Vyzerá to ale tak, že ani v Katare nedokážu úplne všetko ustriehnuť.

Ešte pred samotným vypuknutím futbalového šialenstva v Katare bolo známe, že krajina bude od turistov z celého sveta žiadať, aby sa správali s rešpektom k nariadeniam a zákonom, ktoré tu platia. Kontroverzné zákony a zvláštne pravidlá neobišli – vzhľadom na to, že drvivá väčšina Katarčanov sú moslimského vierovyznania – LGBTQ+ komunitu, alkohol, ktorý je zakázané konzumovať na verejných priestranstvách, cigarety a fajčenie celkovo, či to, čo by si mali futbaloví fanúšikovia v Katare výhradne obliekať.

Ignorovali striktné pravidlá

Katar ako usporiadateľská krajina MS vo futbale upozorňovala, že rôzne výstrelky fanúšikov tolerovať nebude a počas celého šampionátu sa nič, čo by mohlo pobúriť verejnosť a narušiť dobré mravy štátu, neodporúča. Dvom fanúšičkám to ale bolo a je, zdá sa, úplne jedno. V konzervatívnom Katare sa totiž odhodlali ukázať svoje dekolty v plnej kráse, pričom videá sa na sociálnych sieťach šíria rýchlosťou blesku, upozorňuje web Športový čas.

Ukázali prsia, videá sa teraz šíria internetom

Najskôr sa nechala futbalovou eufóriou aj napriek možnému trestu hneď v otváracom zápase šampionátu (Katar-Ekvádor (0:2)) uniesť Ekvádorčanka. Tá odhalila svoje prsia po góle útočníka Ennera Valenciu.

Pred duelom Anglicko – Irán sa zas nechala davom vyprovokovať k rovnakému kroku aj fanúšička zo Spojeného kráľovstva. Tá neváhala a pred davom taktiež ukázala svoj nahý hrudník.

Môžu im hroziť prísne tresty

Obe videá sa teraz šíria sociálnymi sieťami a zatiaľ nie je jasné, či sa identitu žien podarí katarským úradom odhaliť. Ak áno, existuje pomerne veľká pravdepodobnosť, že ich trest za pobúrenie verejnej morálky neminie.

Podobné excesy môžu byť potrestané nielen vysokou pokutou, ale pokojne aj odňatím slobody na niekoľko rokov.