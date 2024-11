Kaderník prezradil, prečo bola Anne Hathaway najhoršou zákazníčkou, akú kedy mal. Odhalil jej hviezdne maniere

Hoci ju väčšina vníma ako princeznú Miu z Genovie a berie za rovnako pokornú a milú ako bola jej postava v tomto filme, vyzerá to tak, že v skutočnosti to tak nie je.

Kaderník celebrít Emanuel Miller sa neudržal, a keď vystúpil v podcaste What It Was Like, bez okolkov povedal pravdu o viacerých celebritách. Ako informuje portál Boredpanda, najväčšiu kritiku si zlízla herečka Anne Hathaway, ktorú označil za ešte horšiu ako Blake Lively. O škandáloch Lively sme vás informovali v samostatnom článku.

Správala sa k nemu ako k sluhovi

Stylista Emanuel Miller označil Anne Hathaway za svoju najhoršiu klientku a povedal, že sa k nemu správala ako k sluhovi. V krátkom úryvku, ktorý zdieľal na TikToku a ktorý má takmer 3 milióny pozretí, tiež povedal, že herečka „ho nikdy nevnímala ako človeka“.

„Počas 4 a pol mesiaca, čo som s ňou pracoval, sa ku mne správala ako k sluhovi,“ spomína Miller, ktorý s Hathaway pracoval na natáčaní v Los Angeles.

Miller, ktorého dcéra pracovala na projekte ako Hathawayovej dvojníčka, vysvetlil, že herečka sa nesnažila dozvedieť sa nič o ňom alebo o jeho rodine a ich vzájomné vzťahy boli chladné, bez snahy nadviazať osobný kontakt.

Ktorí herci boli presný opak?