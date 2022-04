K výhre mu zablahoželal aj Putin, v minulosti študoval za Sorosove peniaze. Viktor Orbán je mužom kontrastov

Ako to už po voľbách býva, niekto oslavuje, iní zase smútia. Dnes sa tešia všetci priaznivci doterajšieho maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho vládny blok strán Fidesz-KDNP, ktorý je pri moci od roku 2010, dosiahol vo včerajších voľbách jasné víťazstvo a podľa zatiaľ dostupných výsledkov smeruje k dvojtretinovej väčšine v parlamente.

V článku sa dozviete: Prečo žiadal Orbán peniaze od Sorosa a ako to dopadlo?

Kedy sa z liberálneho Orbána stal nacionalista?

Prečo je výrok o 15-miliónovom Maďarsku poburujúci?

Aké má vzťahy s Putinom a ku LGBT komunite?

Nadpozemské víťazstvo

„Dosiahli sme obrovské víťazstvo. Ešte aj z Mesiaca ho vidieť, ale z Bruselu určite,“ povedal Orbán podľa spravodajcu TASR pred stovkami priaznivcov, ktorí sa zhromaždili pred volebnou centrálou Fideszu.

Opozícia, ktorá po prvý raz kandidovala proti Orbánovi zjednotená, vyjadrila sklamanie. „Uznávame víťazstvo Fideszu,“ povedal líder opozičného zoskupenia, konzervatívec Péter Márki-Zay, podľa ktorého však bolo vopred jasné, že to bude „veľmi nerovný súboj“, keďže opoziční politici boli takmer vylúčení zo štátnych médií.

„Spochybňujeme však, že by tieto voľby boli demokratické a slobodné. Fidesz vyhral len vďaka tomuto (volebnému) systému,“ vyhlásil Márki-Zay.

Štipendium od Sorosa

Víťazstvo vo voľbách je pre Orbána oneskorený darček k narodeninám. Posledný marcový deň totiž oslávil svoje 59. narodeniny a teraz, o štyri dni neskôr, oslavuje to, že sa ujme už piatykrát funkcie premiéra Maďarska.

Aj keď maďarský nacionalizmus a Viktor Orbán sú pre mnohých už pomaly synonymom, nie vždy to tak bolo. Ešte pred svojou politickou kariérou a krátko aj počas nej, bol Orbán liberálom. V roku 1989 dokonca písal list finančníkovi Gerogovi Sorosovi, ktorému momentálne nevie prísť na meno a obviňuje ho z takmer všetkého zla, a uchádzal sa o neho o štipendium vo výške 10-tisíc dolárov, aby mohol ísť študovať na 9 mesiacov politológiu na Oxford, uvádza portál Info.cz. Ešte predtým pracoval v Sorosovej filantropickej nadácii. 25-ročný Orbán štipendium dostal a odišiel študovať na oxfordskú Pembroke College.

Nástup liberálneho politika

V Oxforde napokon vydržal iba menej ako štyri mesiace. Nie preto, že by sa mu nedarilo, avšak preto, aby sa mohol vrátiť do Maďarska a kandidovať v slobodných voľbách po páde komunizmu.

Už v roku 1988 totiž Orbán spolu s ďalšími študentmi založili Hnutie mladých demokratov – Maďarská občianska únia – Fidesz. Orbán sa vyslovil za odchod sovietskych vojsk a usporiadanie slobodných volieb. Jeho slová boli ocenené búrlivým potleskom a bol to významný akt a symbol novej maďarskej éry, uvádza kniha Budapešť.

Prerod na nacionalistu

V prvých maďarských parlamentných voľbách konaných v roku 1990 získal Fidesz 5,44 % a stal sa opozičnou stranou. Orbán sa však stal predsedom parlamentnej frakcie v strane a v roku 1993 aj predsedom.

Nasledovali voľby v roku 1994 a Fidesz získal iba 7 %. V tom čase sa začala zmena. Z Orbána, vtedy ešte liberála, sa začal stávať stále viac nacionalista a strana začala smerovať viac ku konzervativizmu.

Pochopil, že ak chce stranu posúvať k vyšším percentám, musí hovoriť to, čo chcú Maďari počuť. Známy je jeho výrok, že sa chce stať premiérom pre 15 miliónov Maďarov, uvádza archivovaný článok. Prisvojil si tak výrok prvého maďarského premiéra Józsefa Antalla. Ten je cielený na menšiny žijúce za hranicami Maďarska, najmä v Rumunsku a u nás, keďže Maďarsko má iba 10 miliónov obyvateľov. Niet divu, že tieto výroky pohoršili v tom čase aj našich politikov.

Pravicový premiér, ktorý Maďarsko dotiahol do NATO

Orbánová taktika sa vyplatila. Jeho rétorika a smerovanie už vyhovovalo veľkému počtu Maďarov, ktorý ho odmenili víťazstvom Fideszu vo voľbách. Orbán sa stal 4. premiérom Maďarska a v roku 1999 krajina vstúpila aj do NATO. Začal podporovať zahraničných Maďarov, ktorým dal rovnaké práva ako maďarským občanom, uvádza kniha Dějiny Maďarska. Maďarsku sa darilo aj ekonomicky, avšak v roku 2002 sa mu síce podarilo vyhrať voľby, no vládu nezostavil a išiel do opozície.

Tam zotrval nie jedno, ale až dve volebné obdobia. Začal sa ešte viac radikalizovať, v roku 2009 verejne vyhlásil, že podporí snahy Maďarov žijúcich za hranicami v ich snahách o vytváranie autonómie, uvádzajú Novinky.

Tvrdý nacionalizmus sa mu vyplatil a v roku 2010 vo voľbách rozdrvil súperov, keď získal 68 %. Od tohto roku je Fidesz a Orbán na čele Maďarska. Vyhral voľby aj v roku 2014 so 44,54 % hlasov a tiež v roku 2018, keď Fidesz získal 49,6 % hlasov.

Boj proti LGBT a kamarát s Putinom

Konzervatívny a až radikálny postoj Orbánovho Fideszu pociťuje aj LGBT komunita. Pred necelým rokom bol prijatý anti-LGBT zákon, ktorý zakazuje šírenie materiálov zobrazujúcich LBGT+ témy medzi nedospelými. Novela sa vydávala za ochranu pred pedofilnými činmi. Okamžite však postihla mnohé sféry, napríklad filmy či reklamy, ktoré boli predtým dostupné pre mládež do 18 rokov.

Aktivisti tento krok bezprostredne skritizovali ešte pred schválením a upozornili na podobnosť s ruským zákonom namiereným proti “homosexuálnej propagande”, ktorý tamojší zákonodarci prijali v roku 2013. Takéto zmeny by podľa viacerých ľudsko-právnych organizácií obmedzili slobodu prejavu a práva detí. Zároveň by mohli mať negatívny vplyv na psychické zdravie maloletých členov komunity LBGT+ a zamedzili by ich prístup k informáciám, uvádzalo sa v článku minulý rok.

Orbán má tiež dobrý a dlhodobý vzťah s Vladimirom Putinom, uvádza Dennik N. Ešte pred pandémiou sa zvykli stretávať každý rok. Bol to práve Orbán, ktorý tiež počas pandémie nakupoval z Ruska vo veľkom neregistrovanú vakcínu Sputnik V a opozícia už dlhšie hovorí, že Orbán sa stal Putinovou bábkou.

Aj rekcia Orbána na vojenskú inváziu Ruska voči Ukrajine je vlažná. Ako pripomína Denník N, po niekoľkohodinovom váhaní predsa len odsúdil ruský útok, aj keď ho nazýval iba „vojenskou akciou“. Tiež povedal, že sankcie podporuje, no zbrane Ukrajine posielať nebude.

Zelenského označil za oponenta

Orbán, keďže už má víťazstvo vo svojich rukách, môže naplno prejavovať svoje názory. Ako uvádza TASR, Orbán vo svojom prejave, v ktorom v nedeľu neskoro večer deklaroval víťazstvo v parlamentných voľbách, vyslal odkaz nielen Európskej únii, ale aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

„Toto víťazstvo si budeme pamätať do konca života, pretože sme museli bojovať proti obrovskému množstvu protivníkov: miestnej ľavici, medzinárodnej ľavici všade okolo, byrokratom z Bruselu, všetkým peniazom a inštitúciám Sorosovho impéria, medzinárodným mainstreamovým médiám a aj ukrajinskému prezidentovi. Nikdy sme nemali toľko oponentov naraz,“ vyhlásil Orbán podľa CNN pred stúpencami v Budapešti.

Orbánovi zablahoželal v pondelok aj Vladimir Putin. Šéf Kremľa zároveň vyjadril nádej, že Orbán bude pokračovať v budovaní vzájomných vzťahov.

„Hlava ruského štátu vyjadrila presvedčenie, že napriek zložitej medzinárodnej situácii bude ďalší rozvoj bilaterálnych partnerských vzťahov zodpovedať záujmom občanov Ruska a Maďarska,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.

Nateraz je skoro hodnotiť, či Orbán prehodnotí svoj pôvodný postoj a vysloví sa proti sankciám uvaleným na Rusko. Avšak, je za momentálnej situácie veľmi naivné predpokladať, že by Maďarsko začalo Ukrajinu v boji proti agresorovi podporovať.