Johnson & Johnson mal v roku 1982 vážny problém. Jeho liek niekto zamieňal za kyanid, ľudia umierali do pár hodín

Čo urobíte, keď máte bolesť hlavy, svalov, alebo sa necítite dobre a potrebujete znížiť telesnú teplotu? Asi každému napadne siahnuť po dostupných voľnopredajných liekoch, napríklad po lieku s obsahom paracetamolu. To tiež urobili viacerí ľudia v Chicagu v roku 1982, keď sa necítili najlepšie. No namiesto zlepšenia ich zdravotného stavu mal tento čin fatálne dôsledky.

Smrtiaca jeseň

Nikto nerozumel, čo sa deje. 29. septembra náhle a nečakane zomrela 12-ročná Mary Kellermanová, ktorá žila v metropolitnej oblasti Chicaga. Rovnaký deň zomreli za záhadných okolností aj 27-ročný Adam Janus, jeho brat a švagriná. V priebehu nasledujúcich dní došlo k ďalším podivným a nevysvetliteľným úmrtiam, všetky v Chicagu.

Vyšetrovatelia pri skúmaní miesta činu zistili významnú spojitosť. Všetky obete tesne pred smrťou užili voľnopredajný liek Tylenol. Tylenol je severoamerický obchodný názov pre liek s obsahom paracetamolu, ktorý vyrába spoločnosť Johnson & Johnson.

Vyšetrovanie

Čo sa stalo a čo stojí za týmito úmrtiami? Vyšetrovatelia začali skúmať, či odpoveď nenájdu práve v lieku. Keď si pričuchli k otvorenej škatuľke falošného Tylenolu, v ktorom sa mali nachádzať želatínové kapsle s práškovým paracetamolom, tak bolo možné zacítiť arómu mandlí. To bol neklamný znak toho, že v balení sa nachádza kyanid, keďže tento jed ich svojou arómou veľmi pripomína.

Spoločnosť Johnson & Johnson po prevalení kauzy nezahrala mŕtveho chrobáka, ale aktívne sa pustila do reakcie. Stiahla z predaja všetky balenia Tylenolu, zastavila výrobu a spustila interné vyšetrovanie. Analýzou stiahnutých balení sa objavilo ešte niekoľko balení obsahujúcich jed. Týmto krokom sa tak zachránili ďalšie životy.

Vyšetrovatelia podľa sériových čísel zistili, že balenia pochádzajú z dvoch odlišných výrobných závodov, z ktorých sa Tylenol dostal do Chicaga a okolia rôznymi distribučnými spoločnosťami.

Táto skutočnosť nasvedčovala tomu, že je veľmi nepravdepodobné, aby došlo ku chybe či zámernej otrave počas výroby alebo distribúcie. Navyše sa ukázalo, že kyanid rozpúšťa želatínový obal kapsle a nemôže tak byť v nej dlhší čas.

Najpravdepodobnejší scenár teda bol, že niekto prišiel do supermarketu (voľnopredajné lieky je možné v USA kúpiť v bežnom obchode), kúpil si balenie Tylenolu, doma z kapslí vysypal obsah a nahradil ho smrteľnou dávkou kyanidu. Potom išiel opäť do obchodu a nenápadne do regálu vrátil otrávené balenia.

Žiadosť o výkupné

Vyšetrovatelia boli bezradní. Nenašli nikoho podozrivého a nemali sa čoho chytiť. Po nejakom čase však do spoločnosti Johnson & Johnson prišiel list, v ktorom neznámy muž žiadal výkupné. Pomocou odtlačkov prstov ho identifikovali ako Jamesa Williama Lewisa. Ten však vinu po zatknutí popieral a tvrdil, že sa chcel iba obohatiť na výkupnom. Keďže mu nebolo možné dokázať vinu zo skutku otravy, bol tak odsúdený iba za vydieranie. Z väzenia sa dostal v roku 1995.

Objavili sa aj ďalší podozriví, no nikomu z nich nebola preukázaná vina.

Napodobovanie

Po úmrtiach v Tylenolovej kauze sa objavilo viacero prípadov napodobovania. Páchatelia kontaminovali buď Tylenol, či iné voľnopredajné lieky. V roku 1986 došlo k až trom prípadom úmrtia v dôsledku manipulovania s kapsulami.

Zmeny, ktoré pretrvávajú dodnes

Spotrebitelia sa zrazu začali liekov báť. Čo ak do balenia, ktoré si práve kúpili, niekto zámerne niečo primiešal? Ľudia potrebovali niečo, čo by garantovalo, že do lieku či hocičoho iného, čo si kúpia, niekto niečo nepridal či nevymenil. Dovtedy totiž, ak si niekto kúpil, napríklad spomínaný Tylenol, tak stačilo iba odkrútiť uzáver, vybrať vatu a človek mal prístup k liekom. Tylenolová kauza to ale zmenila.

Spoločnosť Johnson & Johnson začala na fľaštičky s liekmi umiestňovať fóliu, ktorú bolo treba strhnúť a porušiť tak obal a až vtedy sa človek dostal ku lieku. Spotrebiteľ vďaka tomu vedel, že nikto pred ním balenie neotvoril a nemanipuloval s ním.

Tento krok sa ukázal ako veľmi dobrý. Ľudia opätovne začali dôverovať liekom a aj ďalší výrobcovia, a nielen liekov, ale aj potravín, sa začali tomuto trendu prispôsobovať a začali baliť svoje produkty takýmto spôsobom.

Tylenovová kauza nie je ani dnes vyriešená a páchateľ, ktorý spôsobil smrť 7 osôb, nie je ani po takmer 40 rokoch známy a potrestaný.