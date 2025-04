Jesť ich určite nechcete: Z predaja sťahujú dva výrobky, ktoré máte možno doma. Vrátia vám za ne peniaze

Na Slovensku sa z predaja sťahujú dva druhy potravín, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov. Na tieto produkty upozornili príslušné úrady a prevádzkovatelia predajní v dôsledku závažných nedostatkov zistených počas kontrol. Spotrebitelia by mali byť obozretní a ak majú tieto výrobky doma, nemali by ich konzumovať.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala, že počas kontroly vykonanej 26. marca 2025 inšpektorky RVPS Nitra odobrali vzorku výrobku Tortilla pšeničná, ktorú vyrába spoločnosť Nitrazdroj a. s., Nitra.

Laboratórna analýza ukázala viacero závažných nedostatkov. Výrobok nevyhovuje požiadavkám Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008. Vzorka obsahovala prekročené množstvo konzervačnej látky kyseliny propiónovej (E280) – až 2495,6 mg/kg, pričom maximálny povolený limit je 2000 mg/kg.

Navyše bola vo výrobku zistená aj kyselina benzoová (E210) v množstve 10,6 mg/kg, ktorá nebola uvedená v zložení na obale. Dovozcom tohto výrobku z Turecka je spoločnosť PPRESS, s. r. o., pričom etiketa bola vyhotovená podľa dokumentácie výrobcu Embi Gida A. S. Ten však v špecifikácii nezmienil prítomnosť kyseliny benzoovej. Prevádzkovateľ už informoval svojich odberateľov o zistených nedostatkoch a pristúpil k stiahnutiu nevyhovujúcich výrobkov z trhu, ktoré budú následne zlikvidované.

Rizikové ustrice s možnou prítomnosťou vírusu

K preventívnemu stiahnutiu výrobkov z trhu pristúpila aj spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o. Dôvodom je podozrenie na prítomnosť norovírusu vo výrobku Ustrice Ostra Regal, ktoré na slovenský trh dodáva VALENCIA TRADING OFFICE SL. Stiahnutie sa týka nasledujúcich výrobkov:

Ustrice Ostra Regal N°2, 12 ks , šarže: 20250407, 20250409 , EAN: 2826400000000

, šarže: , EAN: Ustrice Ostra Regal N°3, 12 ks, EAN: 3760151230363

Tieto výrobky boli dostupné v predajniach METRO od 10. 4. 2025 do 15. 4. 2025. Zákazníci, ktorí si ich zakúpili, by ich nemali konzumovať a mali by ich vrátiť v ktorejkoľvek pobočke METRO najneskôr do 25. 4. 2025. Vrátenie je možné aj bez pokladničného dokladu, personál predajne vám na požiadanie vystaví duplikát. METRO sa zároveň ospravedlnilo za nepríjemnosti a vyjadrilo presvedčenie, že dôvera zákazníkov im aj naďalej zostane zachovaná.