Jeho hra sa stala fenoménom, keď ju zrušil, chceli ho zabiť. Ak ju máte nainštalovanú, váš mobil môže stáť tisíce eur

Možno tiež patríte k ľuďom, ktorí dlho len tak neobsedia a potrebujú sa niečím zamestnať. Jednou z alternatív je zahrať si hru na mobile. Medzi tie najvirálnejšie sa zaradia hra s názvom Flappy Bird. Avšak po tom, ako jej autorovi začali chodiť od ľudí vyhrážky smrťou, psychicky to nezvládol a bol nútený stiahnuť ju z obehu.

Inšpirovali ho hry Nintendo

Ako informuje web The Rolling Stone, v roku 2013 nemal Dong Nguyen ani 30 rokov. Tichý mladý muž žil v Hanoji so svojimi rodičmi a živil sa ako programátor. Programoval najmä lokalizačné zariadenia pre taxíky, no vo svojom voľnom čase sa rád púšťal aj do tvorby hry. Chcel, aby bola hra výzvou, no zároveň aby nebola príliš náročná a ľudí neodradila. Pri tvorbe sa inšpiroval hrami Nintendo, na ktorých ako dieťa vyrastal.

Napokon vytvoril hru, v ktorej bolo hlavnou úlohou hráča bezpečne prevádzať malého žltého vtáčika s veľkými očami pomedzi vertikálne rozmiestnené zelené rúry. Čím rýchlejšie hráč ťukal na displej mobilu, tým vyššie sa vtáčik dvíhal. Čím viac zelených rúr vtáčik prekonal, tým vyššie bolo skóre. Hra dostala pomenovanie Flappy Bird. Do iOS App Store sa prvýkrát dostala 24. mája 2013. Pre Androidy bola dostupná od 30. januára 2014.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o jednoduchú hru, akých existujú hádam tisícky, Flappy Bird si rýchlo získal obrovskú pozornosť a jeho popularita narastala závratným tempom. Najprv o ňom ľudia začali diskutovať na Reddite. Neskôr v jednom zo svojich videí hral hru aj populárny youtuber PewDiePie, pričom menej ako 10-minútové video si podľa Know Your Meme pozreli milióny ľudí. V súčasnosti má 37 miliónov pozretí. Ľuďom PewDiePie odporúča, aby hru radšej ani nezapínali, pretože je nesmierne frustrujúca, ale to nikoho neodradilo.

Ľudia pre hru prišli o prácu

Podľa webu Product Mint niektorí ľudia prišli prácu v dôsledku toho, že hru nedokázali prestať hrať ani počas pracovnej doby. Rodičia a učitelia sa zas na Nguyena hnevali, lebo deti sa radšej venovali hre ako čomukoľvek inému.

Vo svete mobilných hier sa stala extrémne virálnou, píše Business Insider. S odstupom času aj samotný Nguyen skonštatoval, že sa stala príliš populárnou príliš rýchlo. Podľa Know Your Meme sa bezplatná hra zaradila medzi najviac sťahované v Google Play, ale aj Apple App Stores. Za jediný rok bola stiahnutá až 50 miliónkrát. Denne mu to vynášalo aj 50 000 dolárov (v prepočte takmer 46 000 eur). Podľa Vietnam Insider sa dokonca zaradila do zoznamu 25 najvplyvnejších aplikácií desaťročia.

Nguyen pritom tvrdil, že on sám sa o to nijak nepričinil, hre nerobil žiadnu cielenú reklamu. Mnohým sa to zdalo zvláštne a Nguyena obviňovali z toho, že bublinu okolo hry umelo nafúkol za pomoci botov.

Tvorca čelil šialeným útokom od ľudí

