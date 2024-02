Jeho blízki mu umierali pred očami, syna musel opustiť. Pierce Brosnan teraz môže skončiť vo väzení za hlúpu chybu

Prišiel o milovanú manželku aj o dcéru. Syna musel zo svojho života vystrihnúť. Pierce Brosnan sa ale nenechal zlomiť. Má za sebou skvelú kariéru a množstvo filmov, o ktorých sa vari bude hovoriť ešte ďalšie desaťročia.

V článku sa dozviete aj: prečo sa v podstate vychovával sám, bez rodičov;

ako začínala jeho herecká kariéra;

ako tragicky prišiel o manželku a o dcéru;

za čo mu hrozí trest.

Otec ho opustil, matka musela odísť za prácou

Ako informuje web Britannica, Pierce Brosnan, herec s írskymi a americkými koreňmi, sa narodil 16. mája 1953. Jeho otec od rodiny odišiel krátko po jeho narodení a Brosnanova matka zas odišla za prácou do Anglicka. Výchovu v tom čase 4-ročného syna prenechala príbuzným. Striedali si ho starí rodičia, ale aj teta a strýko. Brosnan jej to ale nevyčíta a chápe, že v 50. rokoch bolo mimoriadne náročné byť osamelým rodičom a jeho mama pre nich chcela zabezpečiť lepší život.

Už v čase, keď mal len 12 rokov, vybral sa do Londýna s jasným cieľom. Chcel sa stať hercom. Podľa The Guardian sa vyjadril, že mu to umožnil aj fakt, že vyrastal bez rodičov. Bol nútený bojovať sám za seba, starať sa o seba a všetko, čo chcel, si musel získať len vlastnými silami.

Pripojil sa k divadelnej skupine a neskôr študoval v londýnskom Drama Centre. Pochopiteľne, nezačal sa týmto remeslom živiť ihneď. Málokto o tom vie, no istý čas si Brosnan na živobytie privyrábal ako „požierač ohňa“. Ako píše The List, do kurzu, v ktorom inštruktor učil ľudí manipulovať s ohňom a hltať ho, sa ale neprihlásil len pre peniaze, ale aj preto, lebo súčasťou inštruktorových vystúpení boli aj sporo odeté dievčatá. Okrem toho sa venoval tiež štúdiu komerčného umenia a ako informuje web Looper, aj potom, keď sa naplno rozbehla jeho herecká kariéra, sa vždy rád vracal k maľovaniu obrazov.

Prišiel o manželku, dcéru a syna musel odstrihnúť

Prvým významným krokom v jeho hereckej kariére bolo to, keď získal malú úlohu v hre Tennesseeho Williamsa The Red Devil Battery Sign, píše The Guardian. Divadelné dosky ho vraj ale desili a vždy sníval o tom, že sa raz ocitne na veľkom striebornom plátne. V roku 1982 sa mu napokon podarilo získať úlohu šarmantného televízneho detektíva Remingtona Steela.

V roku 1980 sa Brosnan oženil so svojou prvou manželkou Cassandrou Harris a osvojil si jej dve deti z predošlého manželstva – Christophera a Charlotte. Narodil sa im aj spoločný syn Sean. Bohužiaľ, nebol im dopriaty dlhý spoločný život. Ako informuje web People, Cassandra v roku 1991 zomrela na následky boja s agresívnou rakovinou vaječníkov. Mala len 43 rokov, Pierce Brosnan po jej tragickej smrti ostal na výchovu troch detí sám. Herec sa vyjadril, že práve ona z neho urobila herca, muža a otca, akým je a navždy je súčasťou každej jeho bunky.

Rovnaké ochorenie vzalo život aj Cassandrinej matke a, žiaľ, vo veku 41 rokov mu napokon v roku 2013 podľahla aj Brosnanova adoptívna dcéra Charlotte, píše The Sun. Aby toho nebolo málo, v istom zmysle prišiel aj o syna Christopera. Ten sa totiž nedokázal vyrovnať s tragickou Cassandrinou smrťou a prepadol závislosti od kokaínu a heroínu.