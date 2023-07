Jedol surové ryby a pil dažďovú vodu: Muž strávil so psom na mori viac ako 2 mesiace, zachránila ich rybárska loď

Podľa správy, ktorú priniesla RTVS, mala v severnej časti Tichého oceána rybárska loď zachrániť 51-ročného Austrálčana Tima Shaddocka. Na mori mal byť od apríla a v náročnej situácii sa ocitol po tom, čo sa na jeho lodi vyskytli technické problémy.

„Shaddock v apríli vyplával so svojou fenkou Bellou z Mexika k Francúzskej Polynézii. Avšak asi po dvoch týždňoch cesty dlhej 6-tisíc kilometrov na jeho lodi prestali fungovať elektronické prístroje a plavidlo len unášali prúdy v „nekonečných a nebezpečných vodách“ severného Pacifiku,“ uvádza sa v správe. Po približne dvoch mesiacoch si muža všimol vrtuľník mexickej pobrežnej stráže a na pomoc mu poslal rybársku loď.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82

