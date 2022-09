Jedol len ovocie a zeleninu. Vegánska matka nechala svojho synčeka vyhladovať na smrť, súd jej vymeral najvyšší trest

Prípad z americkej Floridy obletel svet a bez debát sa zaradil medzi najhoršie, aké sa kedy v súvislosti s deťmi udiali. Striktne vegánska matka totiž nechala svojho 18-mesačného syna vyhladovať na smrť, pričom za toto aj ďalšie obvinenia bola súdom poslaná na doživotie za mreže.

Sheila O’Leary strávi zvyšok života za mrežami. Súd na Floride tak rozhodol po tom, čo bola obvinená zo šiestich prípadov týrania detí, zanedbávania starostlivosti o deti a napokon aj za vraždu prvého stupňa.

A vegan woman convicted of murder in the malnutrition death of her young son was sentenced to life in prison. https://t.co/mssZYKnVXz

— NBC News (@NBCNews) August 31, 2022