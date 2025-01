Jedno z klasických mužských mien sa opäť vracia do módy. Potešia sa najmä staršie generácie, u ktorých bolo populárne

Pri pomenovaní bábätiek rozhoduje viacero vecí – od mien súrodencov, cez znenie s priezviskom až po trendy. Každých pár rokov sa totiž objaví meno, ktoré sa náhle stane populárne, či už vďaka nejakej celebrite, filmu, alebo dokonca telenovele. Nemusíte sa však báť, ani tradičné slovenské mená nezanikajú, práve naopak.

Nie je to tak dávno, ako sme vás informovali, že už takmer 15 rokov dominuje rebríčku mien pre bábätko meno Jakub. Svojho synčeka takto pomenovali napríklad aj Tomáš Bezdeda či Dominika Cibulková. Ako sme vás v decembri informovali v článku, Jakub si svoje prvenstvo zachoval aj v roku 2024. Čo sa však za posledné roky mení, je popularita klasických mien, ktoré nosia ešte naši dedovia.

Znova sa vracajú do módy

Ako informovalo ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke, hoci si mená ako Jakub, Sofia, Adam či Eliška dlhodobo držia popredné priečky rebríčkov za posledné roky, mamičky čoraz viac stavajú na originalite. Na popularite stúpajú mená ako Noel, Mateo, Lara, Melisa či Noemi. Zdá sa tak, že sa mamičky čoraz viac inšpirujú zahraničím.

Ak by ste sa však báli, že klasické mená postupne zanikajú, nie je dôvod na obavy. Štatistiky za posledných 24 rokov, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra, totiž zobrazujú, že sa do módy postupne vracajú aj klasické mená, ktorých nositeľmi sú napríklad mnohí starí rodičia. V prípade ženských mien sa do prvej dvadsiatky v posledných rokoch prebojovali Anna a Hana, pričom práve Hana je o čosi populárnejšia a nájdete ju v rebríčku vyššie.

V prípade mužských mien sa v posledných rokoch čoraz populárnejšími stávajú Peter a Juraj. Meno Jozef sa tiež donedávna držalo na hranici prvej tridsiatky, no minulý rok ho posunul za túto hranicu a zdá sa, že jeho obľúbenosť začala upadať. Je tu však ešte jedno klasické meno, ktoré sa postupne, ale isto vracia do módy. Je ním Ján.

V posledných rokoch sa úspešne drží v prvej dvadsiatke mien. V roku 2022 bol na 16. priečke, v roku 2020 na 17. priečke, v roku 2021 na 20. priečke a minulý rok si vyslúžil 19. priečku. Jedinou výnimkou, kedy klesol tesne pod túto hranicu, bol rok 2023, kde skončil na 23. mieste.

Na porovnanie – pred rokom 2020 bolo naposledy meno Ján na 17. priečke až v roku 2007. Vtedy sa narodilo 484 chlapčekov s týmto menom, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo až 536 malých Jankov.

Ján má na Slovensku meniny 24. júna. Pôvod tohto mena je hebrejský a znamená „Boh je milostivý“. Anglickou verziou tohto mena je John, španielskou Juan a nemeckou Johan.