Jedna z najnebezpečnejších križovatiek môže byť minulosťou. Mesto chce takto vyriešiť šialený dopravný chaos

Na kritickom úseku sa v tepne mesta chaos premieňa na pravidlá. Môže za to systém plný neprehľadných pruhov, električkových koľajníc a vodičov, ktorí často porušujú dopravné značenie len preto, že sa v ňom nevedia poriadne zorientovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, v súvislosti s úsekom na Festivalovom námestí spomína, že na označení križovatky slovom „nebezpečná“ by sa podľa jeho názoru zhodol každý obyvateľ mesta. Správu priniesol portál RTVS.

Mesto našlo zhodu s investorom

Mesto však teraz malo nájsť zhodu s investorom, ktorý plánuje uskutočniť developerský projekt. Zástupcovia správy mesta tvrdia, že spoločná zhoda by mohla dať kritickej situácii a takmer dennodenným kolíziám na osudnom úseku nadobro koniec.

„Gro týchto ciest a komunikácií bude realizovať developer, s tým, že následne to potom bude odovzdané mestu do užívania, do správy,“ informuje František Ténai, starosta mestskej časti Košice – Sever, pre STVR.

Primátor mesta ďalej opisuje, že dohoda investora, mestskej časti a samotného mesta je podľa neho „veľmi výnimočná“.

Realizácia má podľa Ténaia prebehnúť v niekoľkých bodoch: „Pripojenie Starej spišskej cesty na Festivalové námestie a Watsonovu sa zmení,“ informuje pre začiatok.

Podľa STVR majú ďalej na úsek pribudnúť nové semafory, priechody pre chodcov, rovnako ako nové chodníky a cyklochodníky. „Dokonca vznikne úplne nová komunikácia medzi Watsonovou a Sládkovičovou, práve kvôli tomu, aby sa odbremenila križovatka na Festivalovom námestí,“ dopĺňa Ténai.

Ako dodáva TASR, spoločnosť CTR WatsoNova požiadala o prenájom pozemkov na základe zmluvy o spolupráci s mestom vo výmere 7160 štvorcových metrov. Cena za prenájom je z dôvodu hodného osobitného zreteľa jedno euro ročne za celý predmet nájmu.