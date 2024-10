Dôchodcovia si po novom budú musieť splniť dôležitú povinnosť. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Seniori, zbystrite pozornosť. Týka sa to penzistov, ktorí jazdia na špeciálnych elektrických vozidlách. Keďže patria do rovnakej kategórie vozidiel ako silné elektrické kolobežky, potrebujú povinné zmluvné poistenie (PZP).

Jednomiestne trojkolky alebo štvorkolky prispôsobené seniorom sú skvelým spôsobom, ktorý uľahčuje pohyb po meste. Nie div, že ich využíva čoraz viac seniorov. Mali by však myslieť na novú povinnosť, ktorá sa spája s jazdením na elektrických vozidlách a mať uzatvorené PZP, ako informuje portál Finsider.

Ktorých vozidiel sa to týka?

Poistenie by malo byť viazané na vozidlo, ktoré má rýchlosť viac ako 25 kilometrov za hodinu, alebo je vyššia ako 14 kilometrov za hodinu a zároveň hmotnosť tohto vozidla presahuje 25 kilogramov. Hoci zvyčajne majú seniorské vozidlá maximálnu rýchlosť do 25 kilometrov za hodinu, ich hmotnosť je vyššia ako 25 kilogramov. To znamená, že musia mať poistku.

Tieto vozíky majú výnimku

Vydýchnuť si môžu seniori s invalidnými vozíkmi, ktorým povinnosť odpadá. „Dôchodcovia a telesne postihnutí používatelia takýchto elektrických vozíkov sa nemusia obávať, že si nesplnili svoju zákonnú povinnosť. Vozidlá, ktoré sú určené pre nich, sú z povinnosti celkovo vylúčené bez ohľadu na to, akou rýchlosťou sa pohybujú, alebo akú majú hmotnosť,“ informoval analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec portálu Finsider.

Zákon však nedefinuje presne invalidný vozík. Aby si boli dôchodcovia istí, že sa na nich povinnosť nevzťahuje, mali by si skontrolovať maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozíka. Keďže vo väčšine prípadov nepresahuje 14 kilometrov za hodinu, PZP sa ich netýka. V opačnom prípade a pri vyššej hmotnosti 25 kilogramov, si treba overiť, či je ich vozík klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka v zmysle európskej legislatívy. S určením vozíka im pomôže predajca alebo výrobca.

Penzista používajúci invalidný vozík by mal mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorý mu vystaví lekár po posúdení lekárskych nálezov. Treba totiž rátať s tým, že nie každý dôchodca je automaticky invalid, ktorý nemusí mať uzatvorené PZP.