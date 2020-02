Jeden z prvých útulkov na Slovensku: Ľudia sa zbavujú psov v osadách, polovica z nich bola týraná

Po slovenských uliciach sa potulujú tisícky nechcených psov, zlomok z nich končí v rukách dobrovoľníkov a občianskych združení, ktoré sa im pokúšajú pomôcť nájsť nové domovy. Jeden taký sa nachádza v Brezne. Útulok Tuláčik patrí medzi najznámejšie psie útulky na Slovensku, ktorý mnohí poznajú najmä vďaka aktivite na sociálnych sieťach. Útulky, to však nie sú len milé malé šteniatka hľadajúce svoje rodiny. Viac ako polovica zvierat si totiž prešla necitlivým ľudským týraním.

V rozhovore s útulkom Tuláčik sa dozviete: Ako vznikol jeden z najznámejších útulkov na Slovensku

Koľko psíkov sa už podarilo pracovníkom a dobrovoľníkom z Tuláčika zachrániť

Prečo je myšlienka „nekupuj, adoptuj“ tou najsprávnejšou cestou, ako si zaobstarať psíka

Odkiaľ pochádza väčšina túlavých psíkov a prečo ich je na uliciach tak veľa

Ako možno problému s túlavými zvieratami predchádzať

Ako sa dá útulkom pomôcť

Záchrane túlavých a týraných psíkov sa venujete už viac ako desaťročie. Ako vznikla prvotná myšlienka o založení občianskeho združenia?

Je pravda, že OZ Tuláčik v Brezne vzniklo ako jedno z prvých na Slovensku. Vďaka zakladateľom a ďalším členom, ktorí boli od začiatku odhodlaní zachraňovať opustené a týrané psíky sa nám spoločnými silami podarilo vybudovať útulok. Vďaka veľkej snahe sa nám každoročne darí pomôcť stále väčšiemu počtu psíkov. Fungovanie útulku je naše poslanie, robíme to srdcom a pohľad na psíky, ktoré dostali šancu na lepší život nás už dlhé roky napĺňa.

Existujú štatistiky, poprípade odhady, ktoré by uvádzali, koľko túlavých psov bez domova žije na území Slovenska?

Na Slovensku neexistujú žiadne štatistiky, ktoré by dokázali vyčísliť počet psíkov bez domova. Obrovské množstvo nechcených psíkov sa nachádza na ulici, nekontrolovateľne sa množia v rómskych osadách a máme pocit, že ich počet stále narastá. Určite k tomu prispieva aj možnosť získať jednoducho psíka cez známe inzertné portály. Ľudia si poriadne nezvážia, čo starostlivosť o psíka obnáša a častokrát tieto psíky končia na ulici.

My si štatistiky o počte zachránených psíkov vedieme a rokom 2020 sa dostávame k číslu 5000 psíkov, ktorí prešli našimi rukami a našli nové domovy.

V posledných rokoch je myšlienka „nekupuj, adoptuj“ veľmi obľúbená. Aké výhody má v tomto smere adopcia psíka a prečo je tou správnou voľbou?

Adopciou psíka nielen že získate nového štvornohého člena rodiny, ale pomôžete tak aj zachrániť ďalšieho psíka, ktorý na jeho miesto v útulku čaká na ulici. Psíky v útulku sú naozaj jedinečné, adopciou teda získate originálneho kríženca, akého nikde inde nenájdete. Psíky z útulku odchádzajú kompletne veterinárne ošetrené, očkované, čipované, odčervené, odblšené, kastrované, nečakajú vás teda hneď po adopcii časté návštevy veterinára, ako to zvykne byť v prípade psíkov kúpených od rôznych množiteľov…

Je pár týždňov po Vianociach. Má toto obdobie vplyv aj na fungovanie útulku? Pociťujete v predvianočnom období väčší záujem o psíkov a je podľa vás správne vnímať zviera ako vhodný vianočný darček?

Vo vianočnom období určite pociťujeme väčší záujem o adopciu psíkov, najmä z dôvodu, že ľudia majú počas voľna viac času sa psíkovi venovať. Psík podľa nás ale určite nie je vhodným vianočným darčekom. Adopciu vždy riešime priamo s novým majiteľom psíka, nie prostredníctvom tretej osoby. Je potrebné, aby si ľudia adopciu dopredu poriadne premysleli, zvážili svoje možnosti, potreby psíka a boli si vedomí, že psík je záväzok na niekoľko rokov a nie len na prázdninové obdobie.

Je v povianočnom období v uliciach väčší výskyt túlavých psíkov? Čo sa stane, ak sa kapacita útulku naplní, no je potrebné postarať sa ešte o ďalšie zvieratá?

Psíkov po Vianociach určite pribúda, nechcených vianočných darčekov ale už našťastie nie je až toľko ako kedysi. Najväčší počet túlavých psíkov je práve po Silvestri, pretože mnohým ľuďom sa aj napriek upozorneniam nepodarí zabezpečiť psíka pred útekom.

Pokiaľ sa psík nájde alebo nahlási na ulici, našou prioritou je v tom momente psíka z ulice vziať do bezpečia a až potom prichádzajú na rad otázky kam s ním. Oslovujeme ochotných ľudí, ktorí si psíkov vezmú na istý čas do dočasnej opatery, prípadne sa snažíme psíkov spriateliť a umiestniť viacerých do jedného koterca. Vždy je ale pre nás prvoradá záchrana psíka.

Musí byť psík, pre ktorého sa nenájde miesto utratený? Ako znie v tomto smere legislatíva a ako sa snažíte takýmto situáciám zabraňovať?

V našom útulku nechcených psíkov neutrácame. Aj keď niekedy trvá dlhšie, kým o psíka prejaví záujem nová rodinka, vždy sa nám pre psíkov podarí nájsť vhodný domov. Za každého psíka, ktorý sa k nám dostane, preberáme plnú zodpovednosť, či už je starý, hendikepovaný, každý má u nás istotu dočasného domova.

Mnoho psíkov z útulkov pochádza z rómskych komunít. Aké sú podľa vás príčiny a ako by bolo možné tomu predchádzať? Hovoríme o väčšine túlavých zvierat?

V našom útulku máme príjem psíkov prevažne z rómskych osád. To ale neznamená, že za všetko môžu len rómski občania. Veľmi často sa stretávame s tým , že práve pracujúci dobre žijúci ľudia sa zbavujú psov v osadách. Stretli sme sa dokonca aj s tým, že nás ľudia prosili o pomoc s umiestením ich psíka z dôvodu sťahovania. Po spoločnej komunikácii sme si dohodli termín, dokedy môže psík ostať u nich, aby sa u nás vytvorilo miesto pre neho. Do toho času sme na psíka náhodne natrafili v rómskej osade, lebo sa im už nechcelo čakať a toto bolo jednoduchšie a rýchlejšie riešenie.

Aká časť psíkov z útulku bola v minulosti týraná a majú po rekonvalescencii rovnaké šance na adopciu ako ostatné?

Určite viac ako polovica psíkov má za sebou ťažkú minulosť, či už boli týraní psychicky alebo fyzicky. Rany na tele sa psíkom zahoja rýchlejšie ako tie na duši, no robíme všetko preto, aby sa u nás psíky dostali z najhoršieho a opäť začali veriť ľuďom. Našťastie sa stále nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí poskytnú domov aj takýmto psíkom, neprekáža im, že im musia venovať viac času a byť trpezliví, kým prekonajú strach.

Myslíte si, že je možné celoplošne znížiť výskyt túlavých psov v slovenských uliciach? Aké sú podľa vás riešenia?

Veľmi podstatné je šírenie osvety medzi ľuďmi. Všetky útulky na Slovensku praskajú vo švíkoch, ľudia si musia uvedomiť dôležitosť kastrácie ich domácich miláčikov, nevieme si predstaviť iný spôsob riešenia tejto situácie. Rozmnožovať psíkov by mali len chovateľské stanice, ktoré privádzajú na svet šteniatka s preukazom pôvodu. Každoročne sa rodí množstvo nechcených šteniatok, ktoré sa len málokedy majiteľom podarí zodpovedne umiestniť, o to častejšie končia na ulici. Útulky sa snažia zabrániť nekontrolovateľnému množeniu psíkov práve kastráciou, každý dospelý psík odchádza z útulku kastrovaný. U šteniatok je podmienka kastrácie v dospelosti, ku ktorej sa noví majitelia zaviažu podpísaním adopčnej zmluvy.

Útulok Tuláčik sa už pred niekoľkými rokmi zameral aj na vizuálnu stránku projektu. Vďaka kvalitným a mimoriadne vydareným záberom patríte k najznámejším útulkom na Slovensku. Pomohol tento krok aj k väčšiemu záujmu o adopcie?

Vďaka našej dobrovoľníčke máme krásne fotky psíkov, ktoré väčšinou rýchlo zaujmú nových majiteľov a darí sa nám adoptovať psíkov nielen na celom Slovensku, ale čoraz viac psíkov nájde domov aj v zahraničí, či už Čechách, Rakúsku alebo v Nemecku.

Existujú spôsoby, ako môže človek (okrem adopcie) pomôcť útulku vo svojom okolí? Je cennejšia materiálna pomoc, finančná alebo ľudská, napríklad v podobe venčenia?

Akákoľvek pomoc je v našom útulku vítaná a sme za ňu veľmi vďační, bez našich podporovateľov by sme totižto nedokázali fungovať. Veľmi si ceníme finančnú pomoc, či už vo forme trvalých príkazov alebo príspevkov 2 % z daní, ktoré sú pre nás základom celoročného príjmu. Bez týchto financií by sme nedokázali pokryť každodenné náklady ako veterinárne faktúry, energie, krmivo… Samozrejme by sme sa nezaobišli ani bez materiálnej pomoci. Veľmi si vážime všetkých návštevníkov, ktorí prídu potešiť psíkov venčením a aspoň trochu im spríjemnia čakanie na novú rodinu.